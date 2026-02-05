https://crimea.ria.ru/20260205/svo-yavlyaetsya-aktom-samooborony-rossii--medvedev-1152964781.html

СВО является актом самообороны России – Медведев

СВО является актом самообороны России – Медведев

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Специальная военная операция, в ходе которой Россия защищает собственных граждан, по своей природе является не колониальной войной, а актом самообороны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.Медведев отметил, что в ходе СВО Россия "защищает собственных граждан, своих соотечественников на своей исторической территории от репрессий соседнего государства, легитимность властей которого весьма сомнительна"."Причем эти граждане в результате законно проведенного референдума выбрали вхождение своих обособившихся в рамках статьи 1 Устава ООН от Украины территорий в состав России, что и было закреплено в нашей Конституции", - подчеркнул замглавы Совбеза РФ.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО Зеленскому не нужен мир на Украине – ЛавровАрмия России освободила 17 населенных пунктов с начала года

