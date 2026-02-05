Рейтинг@Mail.ru
СВО является актом самообороны России – Медведев - РИА Новости Крым, 05.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260205/svo-yavlyaetsya-aktom-samooborony-rossii--medvedev-1152964781.html
СВО является актом самообороны России – Медведев
СВО является актом самообороны России – Медведев - РИА Новости Крым, 05.02.2026
СВО является актом самообороны России – Медведев
Специальная военная операция, в ходе которой Россия защищает собственных граждан, по своей природе является не колониальной войной, а актом самообороны. Об этом РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T09:42
2026-02-05T09:42
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142678662_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91ce8b5a08bc8fff3886518145dfb5f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Специальная военная операция, в ходе которой Россия защищает собственных граждан, по своей природе является не колониальной войной, а актом самообороны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.Медведев отметил, что в ходе СВО Россия "защищает собственных граждан, своих соотечественников на своей исторической территории от репрессий соседнего государства, легитимность властей которого весьма сомнительна"."Причем эти граждане в результате законно проведенного референдума выбрали вхождение своих обособившихся в рамках статьи 1 Устава ООН от Украины территорий в состав России, что и было закреплено в нашей Конституции", - подчеркнул замглавы Совбеза РФ.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
СВО является актом самообороны России – Медведев

СВО по своей природе является актом самообороны со стороны России – Медведев

09:42 05.02.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Специальная военная операция, в ходе которой Россия защищает собственных граждан, по своей природе является не колониальной войной, а актом самообороны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.
"По своей природе СВО не является колониальной войной, а является актом самообороны", - написал он.
Медведев отметил, что в ходе СВО Россия "защищает собственных граждан, своих соотечественников на своей исторической территории от репрессий соседнего государства, легитимность властей которого весьма сомнительна".
"Причем эти граждане в результате законно проведенного референдума выбрали вхождение своих обособившихся в рамках статьи 1 Устава ООН от Украины территорий в состав России, что и было закреплено в нашей Конституции", - подчеркнул замглавы Совбеза РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
