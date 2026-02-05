https://crimea.ria.ru/20260205/spetstekhnika-dezhurit-kruglosutochno-dorozhnaya-obstanovka-v-krymu-1152962154.html
Спецтехника дежурит круглосуточно: дорожная обстановка в Крыму
Спецтехника дежурит круглосуточно: дорожная обстановка в Крыму - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Спецтехника дежурит круглосуточно: дорожная обстановка в Крыму
Обстановка на дорогах Крыма остается стабильной и находится под постоянным контролем дорожных служб. Специалисты работают круглосуточно. Дороги обработаны... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T07:47
2026-02-05T07:47
2026-02-05T07:52
новости крыма
крым
дороги крыма
крымавтодор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152962425_0:334:765:764_1920x0_80_0_0_fc9f6ae4881f7ced9b357e7efc910c3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Обстановка на дорогах Крыма остается стабильной и находится под постоянным контролем дорожных служб. Специалисты работают круглосуточно. Дороги обработаны противогололедными материалами. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".По данным "Крымавтодора", температура воздуха по республике от -4 до +3 градусов. Осадков не зафиксировано. На отдельных участках отмечается влажное дорожное покрытие, дороги обработаны противогололедными материалами.Бахчисарайский район: 0, без осадков, покрытие местами влажное, проводится обработка мостов и путепроводов.Джанкойский район: -2, без осадков, покрытие сухое, техника в дежурстве.Нижнегорский район: -2, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.Симферополь и пригород: от +1 до +3, покрытие влажное, местами сухое.Красногвардейский район: -3, без осадков, покрытие сухое, обработанное.Керчь: -4, без осадков, покрытие влажное, обработанное.Южный берег Крыма (Ялта, Алушта, Судак): от 0 до +2, осадков нет, покрытие местами влажное, перевальные участки обработаны.Белогорский район: -1, без осадков, покрытие сухое, местами влажное.Ленинский район: -3, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.Запад Крыма (Саки, Евпатория, Черноморский район): около -1, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.Кроме того, на предприятии сообщили информацию о температуре под дорожным покрытием:автодорога Феодосия – Орджоникидзе: -1,73, покрытие влажное;автодорога Ялта – Севастополь: +2,24, покрытие сухое;автодорога Евпатория – Порт-Мирный: -0,89, покрытие местами влажное;автодорога Белогорск – Феодосия (Грушевский перевал): -5,5, покрытие влажное, с 07:00 отмечается образование инея;автодорога Алушта – Судак – Феодосия: -2,28, покрытие местами влажное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В четверг в Крыму начнется оттепельСнегопад обрушился на ЯлтуНепогода идет на Кубань: прогнозируют лавины и подъем воды в реках
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152962425_0:446:765:1020_1920x0_80_0_0_d56106ff561a27f2ab8b73290397717a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, дороги крыма, крымавтодор
Спецтехника дежурит круглосуточно: дорожная обстановка в Крыму
На крымских дорогах круглосуточно дежурит спецтехника – проезжие части обработаны
07:47 05.02.2026 (обновлено: 07:52 05.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Обстановка на дорогах Крыма остается стабильной и находится под постоянным контролем дорожных служб. Специалисты работают круглосуточно. Дороги обработаны противогололедными материалами. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".
"Дорожная обстановка на региональных и межмуниципальных автодорогах Крыма остается стабильной и находится под постоянным контролем дорожников, которые работают в круглосуточном режиме во всех районах", – сказано в сообщении.
По данным "Крымавтодора", температура воздуха по республике от -4 до +3 градусов. Осадков не зафиксировано. На отдельных участках отмечается влажное дорожное покрытие, дороги обработаны противогололедными материалами.
Бахчисарайский район: 0, без осадков, покрытие местами влажное, проводится обработка мостов и путепроводов.
Джанкойский район: -2, без осадков, покрытие сухое, техника в дежурстве.
Нижнегорский район: -2, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.
Симферополь и пригород: от +1 до +3, покрытие влажное, местами сухое.
Красногвардейский район: -3, без осадков, покрытие сухое, обработанное.
Керчь: -4, без осадков, покрытие влажное, обработанное.
Южный берег Крыма (Ялта, Алушта, Судак): от 0 до +2, осадков нет, покрытие местами влажное, перевальные участки обработаны.
Белогорский район: -1, без осадков, покрытие сухое, местами влажное.
Ленинский район: -3, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.
Запад Крыма (Саки, Евпатория, Черноморский район): около -1, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.
Кроме того, на предприятии сообщили информацию о температуре под дорожным покрытием:
автодорога Феодосия – Орджоникидзе: -1,73, покрытие влажное;
автодорога Ялта – Севастополь: +2,24, покрытие сухое;
автодорога Евпатория – Порт-Мирный: -0,89, покрытие местами влажное;
автодорога Белогорск – Феодосия (Грушевский перевал): -5,5, покрытие влажное, с 07:00 отмечается образование инея;
автодорога Алушта – Судак – Феодосия: -2,28, покрытие местами влажное.
"Отрицательные значения температуры под покрытием повышают риск образования скользкости, особенно в утренние часы и на затененных участках", – напомнили в "Крымавтодор".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: