Спецтехника дежурит круглосуточно: дорожная обстановка в Крыму

05.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Обстановка на дорогах Крыма остается стабильной и находится под постоянным контролем дорожных служб. Специалисты работают круглосуточно. Дороги обработаны противогололедными материалами. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".По данным "Крымавтодора", температура воздуха по республике от -4 до +3 градусов. Осадков не зафиксировано. На отдельных участках отмечается влажное дорожное покрытие, дороги обработаны противогололедными материалами.Бахчисарайский район: 0, без осадков, покрытие местами влажное, проводится обработка мостов и путепроводов.Джанкойский район: -2, без осадков, покрытие сухое, техника в дежурстве.Нижнегорский район: -2, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.Симферополь и пригород: от +1 до +3, покрытие влажное, местами сухое.Красногвардейский район: -3, без осадков, покрытие сухое, обработанное.Керчь: -4, без осадков, покрытие влажное, обработанное.Южный берег Крыма (Ялта, Алушта, Судак): от 0 до +2, осадков нет, покрытие местами влажное, перевальные участки обработаны.Белогорский район: -1, без осадков, покрытие сухое, местами влажное.Ленинский район: -3, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.Запад Крыма (Саки, Евпатория, Черноморский район): около -1, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.Кроме того, на предприятии сообщили информацию о температуре под дорожным покрытием:автодорога Феодосия – Орджоникидзе: -1,73, покрытие влажное;автодорога Ялта – Севастополь: +2,24, покрытие сухое;автодорога Евпатория – Порт-Мирный: -0,89, покрытие местами влажное;автодорога Белогорск – Феодосия (Грушевский перевал): -5,5, покрытие влажное, с 07:00 отмечается образование инея;автодорога Алушта – Судак – Феодосия: -2,28, покрытие местами влажное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В четверг в Крыму начнется оттепельСнегопад обрушился на ЯлтуНепогода идет на Кубань: прогнозируют лавины и подъем воды в реках

