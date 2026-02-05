https://crimea.ria.ru/20260205/sozdatelya-sayta-mirotvorets-vnesli-v-spisok-terroristov-i-ekstremistov-1152983610.html

Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов

Создатель скандально известного украинского сайта "Миротворец", бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц"

2026-02-05T17:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Создатель скандально известного украинского сайта "Миротворец", бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Георгий Тука* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов в РФ.На данный момент с списке террористов и экстремистов значатся 19 985 физических лиц.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.*внесен в РФ в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховного муфтия России и президента Словакии внесли в базу "Миротворец" Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца" Готовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов

2026

