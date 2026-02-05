Рейтинг@Mail.ru
Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 05.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260205/sozdatelya-sayta-mirotvorets-vnesli-v-spisok-terroristov-i-ekstremistov-1152983610.html
Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов
Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов
Создатель скандально известного украинского сайта "Миротворец", бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T17:14
2026-02-05T17:14
"миротворец"
украина
общество
росфинмониторинг
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Создатель скандально известного украинского сайта "Миротворец", бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Георгий Тука* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов в РФ.На данный момент с списке террористов и экстремистов значатся 19 985 физических лиц.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
украина
"миротворец", украина, общество, росфинмониторинг, новости
Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов

Создатель сайте "Миротворец" Георгий Тука* внесен в РФ в список террористов и экстремистов

17:14 05.02.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Создатель скандально известного украинского сайта "Миротворец", бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Георгий Тука* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов в РФ.
"16730. Тука Георгий Борисович*, 24.11.1963 года рождения, г. Киев Украинской ССР", - следует из перечня на сайте Росфинмониторинга.
На данный момент с списке террористов и экстремистов значатся 19 985 физических лиц.
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
