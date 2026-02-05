https://crimea.ria.ru/20260205/shest-poezdov-v-krym-i-obratno-zaderzhivayutsya-v-puti-posle-chp-pod-tambovom-1152977274.html

Шесть поездов в Крым и обратно задерживаются в пути после ЧП под Тамбовом

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Шесть крымских поездов "Таврия" все еще задерживаются в пути из-за ЧП в Тамбовской области. Время отставания от графика – до девяти часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 14.00 в Крым опаздывают:№068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 6 часов№195 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 4 часа№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 9 часов№092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 8,5 часов№028 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 1 часИз Крыма:№092 Севастополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 9 часовОстальные поезда, следовавшие с опозданием, введены в график либо прибыли на станции назначения, уточнил перевозчик.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.Сейчас с пожаром на ж/д станции Кочетовка борются четыре пожарных поезда, в ликвидации последствий происшествия принимают участие около 250 железнодорожников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

