Шесть поездов в Крым и обратно задерживаются в пути после ЧП под Тамбовом - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Шесть поездов в Крым и обратно задерживаются в пути после ЧП под Тамбовом
Шесть поездов в Крым и обратно задерживаются в пути после ЧП под Тамбовом - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Шесть поездов в Крым и обратно задерживаются в пути после ЧП под Тамбовом
Шесть крымских поездов "Таврия" все еще задерживаются в пути из-за ЧП в Тамбовской области. Время отставания от графика – до девяти часов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Шесть крымских поездов "Таврия" все еще задерживаются в пути из-за ЧП в Тамбовской области. Время отставания от графика – до девяти часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 14.00 в Крым опаздывают:№068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 6 часов№195 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 4 часа№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 9 часов№092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 8,5 часов№028 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 1 часИз Крыма:№092 Севастополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 9 часовОстальные поезда, следовавшие с опозданием, введены в график либо прибыли на станции назначения, уточнил перевозчик.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.Сейчас с пожаром на ж/д станции Кочетовка борются четыре пожарных поезда, в ликвидации последствий происшествия принимают участие около 250 железнодорожников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Шесть поездов в Крым и обратно задерживаются в пути после ЧП под Тамбовом

Шесть поездов в Крым и обратно все еще задерживаются в пути после ЧП в Тамбовской области

14:34 05.02.2026 (обновлено: 14:40 05.02.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Шесть крымских поездов "Таврия" все еще задерживаются в пути из-за ЧП в Тамбовской области. Время отставания от графика – до девяти часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 14.00 в Крым опаздывают:
№068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 6 часов
№195 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 4 часа
№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 9 часов
№092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 8,5 часов
№028 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 1 час
Из Крыма:
№092 Севастополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 9 часов
Остальные поезда, следовавшие с опозданием, введены в график либо прибыли на станции назначения, уточнил перевозчик.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой", – проинформировали в транспортной компании.
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.
Сейчас с пожаром на ж/д станции Кочетовка борются четыре пожарных поезда, в ликвидации последствий происшествия принимают участие около 250 железнодорожников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
