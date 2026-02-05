Восемь поездов в Крым и из Крыма опаздывают в пути на 7,5 часов

https://crimea.ria.ru/20260205/sem-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-opazdyvayut-v-puti-na-75-chasov-1152992125.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Пять поездов в Крым и три состава из Крыма задерживаются в пути следования до 7,5 часов после ЧП в Тамбовской области. Такие данные приводит перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Кым и из Крыма изменили маршрут.По данным перевозчика, по состоянию на 23:00 в Крым с опозданием на 4 часа следует поезд №068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля. На 7,5 часов задерживается состав №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля. На 6,5 часов дольше в пути проведут пассажиры поезда №028 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля. Состав №068 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 3 часа. А №092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля – на 7 часов.Из Крыма на 2,5 часа опаздывает поезд №008 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, на 6,5 часов – №028 Симферополь – Москва, отправлением 4 февраля. На один час задерживается №068 Симферополь – Москва, отправлением 4 февраля.Перевозчик напомнил, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

