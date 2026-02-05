Рейтинг@Mail.ru
Самозанятый крымчанин обманул органы соцзащиты - приговор - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/samozanyatyy-krymchanin-obmanul-organy-sotszaschity---prigovor-1152982315.html
Самозанятый крымчанин обманул органы соцзащиты - приговор
Самозанятый крымчанин обманул органы соцзащиты - приговор - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Самозанятый крымчанин обманул органы соцзащиты - приговор
В Судаке мужчина оформил самозанятость и растратил на собственные нужды средства господдержки, положенные на развитие бизнеса, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T22:31
2026-02-05T22:31
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
господдержка
закон и право
приговор
правосудие
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_7aec87e7ccdbb9b6caff8587208f9932.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Судаке мужчина оформил самозанятость и растратил на собственные нужды средства господдержки, положенные на развитие бизнеса, сообщает прокуратура Крыма.По данным ведомства, крымчанин оформил трудовую деятельность в 2022 году через департамент труда и соцзащиты населения администрации города для работы в сфере информационных технологий. Ему выделили 350 тысяч рублей на приобретение компьютерной техники и других предметов, необходимых для бизнеса.Кроме того, он теперь должен возместить государству ущерб в размере 350 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двадцатилетнего крымчанина будут судить за обман пенсионеркиКрымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделюВодоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_5f330ee81387780b80a3b28910781ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, крым, новости крыма, господдержка, закон и право, приговор, правосудие, мошенничество
Самозанятый крымчанин обманул органы соцзащиты - приговор

В Судаке мужчина оформил самозанятость и потратил положенные на развитие бизнеса средства

22:31 05.02.2026
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Судаке мужчина оформил самозанятость и растратил на собственные нужды средства господдержки, положенные на развитие бизнеса, сообщает прокуратура Крыма.
По данным ведомства, крымчанин оформил трудовую деятельность в 2022 году через департамент труда и соцзащиты населения администрации города для работы в сфере информационных технологий. Ему выделили 350 тысяч рублей на приобретение компьютерной техники и других предметов, необходимых для бизнеса.
"Осужденный потратил средства по своему усмотрению, а к отчетам представил подложные документы. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год", – рассказали в прокуратуре.
Кроме того, он теперь должен возместить государству ущерб в размере 350 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двадцатилетнего крымчанина будут судить за обман пенсионерки
Крымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделю
Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема
 
Прокуратура Республики КрымКрымНовости КрымаГосподдержкаЗакон и правоПриговорПравосудиеМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Весна в феврале: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 февраля
23:39Восемь поездов в Крым и из Крыма опаздывают в пути на 7,5 часов
23:31В ОАЭ прокомментировали второй раунд переговоров по Украине
22:57Обмен военнопленными и Год единства народов в РФ: главное за день
22:37Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Плесецк
22:31Самозанятый крымчанин обманул органы соцзащиты - приговор
22:17Трамп предлагает разработать замену ДСНВ
22:13Превышение норм химического загрязнения в реках Крыма - в чем причина
22:02Поезда в Крым и из Крыма меняют маршрут в связи с ЧП под Тамбовом
21:54Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму
21:46При ранениях и ожогах: в Крыму презентовали инновационный биопринтер
21:32Мир на Украине напрямую связан с пролонгированием ДСНВ – политолог
21:25Трамп пообещал Орбану поддержку на выборах
21:16Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России
21:01Уиткофф сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
20:56В Севастополе студентам из многодетных семей компенсируют оплату обучения
20:32Задержка поездов "Таврия" в Крым – время и номера составов
20:27В Севастополе строителям общежития СевГУ задолжали 1,5 млн рублей
20:15Правила рыболовства изменятся в Азово-Черноморском бассейне - причина
Лента новостейМолния