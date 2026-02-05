https://crimea.ria.ru/20260205/samozanyatyy-krymchanin-obmanul-organy-sotszaschity---prigovor-1152982315.html

Самозанятый крымчанин обманул органы соцзащиты - приговор

Самозанятый крымчанин обманул органы соцзащиты - приговор

В Судаке мужчина оформил самозанятость и растратил на собственные нужды средства господдержки, положенные на развитие бизнеса, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 05.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Судаке мужчина оформил самозанятость и растратил на собственные нужды средства господдержки, положенные на развитие бизнеса, сообщает прокуратура Крыма.По данным ведомства, крымчанин оформил трудовую деятельность в 2022 году через департамент труда и соцзащиты населения администрации города для работы в сфере информационных технологий. Ему выделили 350 тысяч рублей на приобретение компьютерной техники и других предметов, необходимых для бизнеса.Кроме того, он теперь должен возместить государству ущерб в размере 350 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двадцатилетнего крымчанина будут судить за обман пенсионеркиКрымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделюВодоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема

