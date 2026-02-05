Рейтинг@Mail.ru
Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских - РИА Новости Крым, 05.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260205/rossiya-vernula-iz-ukrainskogo-plena-157-voennykh-i-troikh-grazhdanskikh-1152977874.html
Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских
Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 157 военнопленных ВСУ. Трое гражданских жителей... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 157 военнопленных ВСУ. Трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев, также возвращены в рамках обмена. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, домой возвращены трое граждан Российской Федерации – жителей Курской области, которых незаконно удерживал киевский режим.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Бойцов доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.В ведомстве также отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.
россия
украина
РИА Новости Крым
новости, россия, обмен пленными, министерство обороны рф, украина
Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских

Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих жителей Курской области - МО

14:41 05.02.2026 (обновлено: 14:52 05.02.2026)
 
© РИА НовостиАвтобусы для российских военных, возвращенных из украинского плен. Стоп-кадр видео
Автобусы для российских военных, возвращенных из украинского плен. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 157 военнопленных ВСУ. Трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев, также возвращены в рамках обмена. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"5 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ", – говорится в сообщении.
Кроме того, домой возвращены трое граждан Российской Федерации – жителей Курской области, которых незаконно удерживал киевский режим.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Бойцов доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
В ведомстве также отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.
НовостиРоссияОбмен пленнымиМинистерство обороны РФУкраина
 
