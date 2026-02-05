https://crimea.ria.ru/20260205/rossiya-vernula-iz-ukrainskogo-plena-157-voennykh-i-troikh-grazhdanskikh-1152977874.html
Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских
Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 157 военнопленных ВСУ. Трое гражданских жителей... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T14:41
2026-02-05T14:41
2026-02-05T14:52
новости
россия
обмен пленными
министерство обороны рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/05/1143942896_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_457d9d31f16d9b162af464f0de780e8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 157 военнопленных ВСУ. Трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев, также возвращены в рамках обмена. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, домой возвращены трое граждан Российской Федерации – жителей Курской области, которых незаконно удерживал киевский режим.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Бойцов доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.В ведомстве также отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/05/1143942896_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_554181157f37715236f040212ec83fc9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, россия, обмен пленными, министерство обороны рф, украина
Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских
Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих жителей Курской области - МО
14:41 05.02.2026 (обновлено: 14:52 05.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 157 военнопленных ВСУ. Трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев, также возвращены в рамках обмена. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"5 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ", – говорится в сообщении.
Кроме того, домой возвращены трое граждан Российской Федерации – жителей Курской области, которых незаконно удерживал киевский режим.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Бойцов доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
В ведомстве также отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.