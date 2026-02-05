https://crimea.ria.ru/20260205/rossiya-vernula-iz-ukrainskogo-plena-157-voennykh-i-troikh-grazhdanskikh-1152977874.html

Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских

Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 157 военнопленных ВСУ. Трое гражданских жителей... РИА Новости Крым, 05.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 157 военнопленных ВСУ. Трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев, также возвращены в рамках обмена. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, домой возвращены трое граждан Российской Федерации – жителей Курской области, которых незаконно удерживал киевский режим.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Бойцов доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.В ведомстве также отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

