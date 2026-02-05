Рейтинг@Mail.ru
Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными - Уиткофф - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными - Уиткофф
Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными - Уиткофф - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными - Уиткофф
Делегации России и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием США договорились об обмене 314 пленными, сообщил спецпосланник американского... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Делегации России и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием США договорились об обмене 314 пленными, сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в соцсети Х. По словам Уиткоффа ,этот результат был достигнут благодаря "подробным и продуктивным переговорам". Он также заявил, что переговоры будут продолжены, и "в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс".4-5 февраля в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах наблюдается прогресс и позитивное движение вперед.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.
РИА Новости Крым
Новости
Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными - Уиткофф

Уиткофф: Россия, Украина и США договорились об обмене 314 военнопленными

13:30 05.02.2026 (обновлено: 13:41 05.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Делегации России и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием США договорились об обмене 314 пленными, сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в соцсети Х.

"Делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 военнопленными – это первый подобный обмен за пять месяцев", – написал он.

По словам Уиткоффа ,этот результат был достигнут благодаря "подробным и продуктивным переговорам".
"Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты", – добавил спецпосланник американского лидера.
Он также заявил, что переговоры будут продолжены, и "в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс".
4-5 февраля в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах наблюдается прогресс и позитивное движение вперед.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.
Идут серьезные переговоры - Москалькова о работе по обмену пленными
Россия передала Киеву более 12 тысяч останков украинских военных
Россия и Украина провели обмен пленными 185 на 185
 
Россия Новости Украина США Стивен Уиткофф
 
