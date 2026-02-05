https://crimea.ria.ru/20260205/rossiya-ukraina-i-ssha-dogovorilis-ob-obmene-voennoplennymi---uitkoff-1152975119.html
Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными - Уиткофф
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Делегации России и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием США договорились об обмене 314 пленными, сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в соцсети Х. По словам Уиткоффа ,этот результат был достигнут благодаря "подробным и продуктивным переговорам". Он также заявил, что переговоры будут продолжены, и "в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс".4-5 февраля в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах наблюдается прогресс и позитивное движение вперед.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.
13:30 05.02.2026 (обновлено: 13:41 05.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Делегации России и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием США договорились об обмене 314 пленными, сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в соцсети Х.
"Делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 военнопленными – это первый подобный обмен за пять месяцев", – написал он.
По словам Уиткоффа ,этот результат был достигнут благодаря "подробным и продуктивным переговорам".
"Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты", – добавил спецпосланник американского лидера.
Он также заявил, что переговоры будут продолжены, и "в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс".
4-5 февраля в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах наблюдается прогресс и позитивное движение вперед.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.
