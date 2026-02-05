https://crimea.ria.ru/20260205/rossiya-ukraina-i-ssha-dogovorilis-ob-obmene-voennoplennymi---uitkoff-1152975119.html

Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными - Уиткофф

Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными - Уиткофф - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными - Уиткофф

Делегации России и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием США договорились об обмене 314 пленными, сообщил спецпосланник американского... РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T13:30

2026-02-05T13:30

2026-02-05T13:41

россия

новости

украина

сша

стивен уиткофф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152650949_56:0:1215:652_1920x0_80_0_0_e85e2ca08e467be1e7fe65c9d2380f7b.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Делегации России и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием США договорились об обмене 314 пленными, сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в соцсети Х. По словам Уиткоффа ,этот результат был достигнут благодаря "подробным и продуктивным переговорам". Он также заявил, что переговоры будут продолжены, и "в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс".4-5 февраля в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах наблюдается прогресс и позитивное движение вперед.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Идут серьезные переговоры - Москалькова о работе по обмену пленнымиРоссия передала Киеву более 12 тысяч останков украинских военныхРоссия и Украина провели обмен пленными 185 на 185

россия

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, украина, сша, стивен уиткофф