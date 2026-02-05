Рейтинг@Mail.ru
Россия не потерпит "торга людьми" в переговорном процессе - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Россия не потерпит "торга людьми" в переговорном процессе
Россия не потерпит "торга людьми" в переговорном процессе - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Россия не потерпит "торга людьми" в переговорном процессе
Россия не потерпит "торга" мирными гражданами в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила уполномоченный по правам человека
2026-02-05T17:41
2026-02-05T17:41
татьяна москалькова
россия
общество
новости
переговоры
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Россия не потерпит "торга" мирными гражданами в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Беларуси.По ее словам, 165 мирных жителей Курской области незаконно удерживались противником на территории Украины. Большую часть из них уже освободили, еще 10 – ждут возвращения домой.Она добавила, что военнопленным были переданы письма. Все вопросы по гуманитарной помощи находятся в активной работе.В среду с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 157 военнопленных ВСУ. Трое жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев, также возвращены в рамках обмена. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Бойцов доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто вернулся из плена при обмене между Россией и Украиной - подробностиИдут серьезные переговоры - Москалькова о работе по обмену пленнымиКиев срывает процесс обмена военнопленными – Москалькова
Россия не потерпит "торга людьми" в переговорном процессе

17:41 05.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Россия не потерпит "торга" мирными гражданами в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Беларуси.
По ее словам, 165 мирных жителей Курской области незаконно удерживались противником на территории Украины. Большую часть из них уже освободили, еще 10 – ждут возвращения домой.
"Четко дала понять, что наши мирные граждане не станут предметом торга в переговорном процессе. Их возвращение домой вопрос в повестке номер один", – подчеркнула Москалькова.
Она добавила, что военнопленным были переданы письма. Все вопросы по гуманитарной помощи находятся в активной работе.
В среду с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 157 военнопленных ВСУ. Трое жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев, также возвращены в рамках обмена.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Бойцов доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
