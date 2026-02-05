Рейтинг@Mail.ru
Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ – условия - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ – условия
Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ – условия - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ – условия
Представители России и США в Абу-Даби договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Представители России и США в Абу-Даби договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум полгода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Axios.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что действие договора заканчивается 5 февраля. Он отмечал, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на безопасности во всем мире.В Объединенных Арабских Эмиратах 4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Он продолжился в четверг, 5 февраля. Кремль не будет информировать о ходе переговоров в столице ОАЭ, добавил Песков.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.
дснв, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), россия, сша, безопасность, новости
Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ – условия

Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ еще минимум полгода – СМИ

18:06 05.02.2026
 
© Коллаж РИА НовостиФлаг России и США. Архивное фото
Флаг России и США. Архивное фото
© Коллаж РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Представители России и США в Абу-Даби договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум полгода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Axios.

"Практическим итогом стало то, что США и Россия согласятся соблюдать условия сделки еще как минимум шесть месяцев, в течение которых будут идти переговоры о потенциальной новой сделке", - цитирует издание РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что действие договора заканчивается 5 февраля. Он отмечал, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на безопасности во всем мире.
В Объединенных Арабских Эмиратах 4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Он продолжился в четверг, 5 февраля. Кремль не будет информировать о ходе переговоров в столице ОАЭ, добавил Песков.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.
ДСНВДоговор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)РоссияСШАБезопасностьНовости
 
