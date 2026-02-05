https://crimea.ria.ru/20260205/rossiya-i-ssha-dogovorilis-soblyudat-usloviya-dsnv--usloviya-1152984961.html

Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ – условия

2026-02-05T18:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Представители России и США в Абу-Даби договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум полгода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Axios.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что действие договора заканчивается 5 февраля. Он отмечал, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на безопасности во всем мире.В Объединенных Арабских Эмиратах 4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Он продолжился в четверг, 5 февраля. Кремль не будет информировать о ходе переговоров в столице ОАЭ, добавил Песков.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Договор о стратегических вооружениях прекращает действие – что дальшеОстался один вопрос: Рубио рассказал о ходе переговоров по УкраинеВойска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – Рютте

