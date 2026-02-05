https://crimea.ria.ru/20260205/rossiya-gotova-eksportirovat-elektroenergiyu-s-zaes-vmeste-s-ssha-1152977030.html
Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС вместе с США
На переговорах с МАГАТЭ Россия заявила о готовности экспортировать электроэнергию с Запорожской ЗАЭС, в том числе в альянсе с США. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. На переговорах с МАГАТЭ Россия заявила о готовности экспортировать электроэнергию с Запорожской ЗАЭС, в том числе в альянсе с США. Об этом сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Трехсторонняя встреча Алексея Лихачева, гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гроссии и главы МИД Венгрии Петера Сийярто состоялась перед церемонией заливки первого бетона для новых блоков АЭС "Пакш".Эксплуатация станции и обеспечение независимости объекта должны остаться за Россией. Это соответствует всем нормам МАГАТЭ и здравому смыслу, подчеркнул глава госкорпорации.По его словам, гендиректор МАГАТЭ Гросси понимает необходимость содействия с Россией.Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что избыточные объемы электроэнергии, которая будет вырабатываться на Запорожской атомной электростанции после выхода станции в режим генерации, будут направляться в Крым.Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на резервной ЛЭП "Ферросплавная-1", которая питает Запорожскую атомную электростанцию, начались "критически важные ремонтные работы". В январе стало известно об отключении этой линии со стороны Украины без объяснения причин, сроки ее восстановления не были определены, при этом ВСУ не прекращают обстрелы в районе станции. 19 января гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что на ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭСОбъявлено временное прекращение огня в районе ЗАЭС - ГроссиЗапорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. На переговорах с МАГАТЭ Россия заявила о готовности экспортировать электроэнергию с Запорожской ЗАЭС, в том числе в альянсе с США. Об этом сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Трехсторонняя встреча Алексея Лихачева, гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гроссии и главы МИД Венгрии Петера Сийярто состоялась перед церемонией заливки первого бетона для новых блоков АЭС "Пакш".
"Мы еще раз подчеркнули, с одной стороны, абсолютную открытость к сотрудничеству, к возможному экспорту электроэнергии за пределы Российской Федерации. И вот этот экспорт, эту международную торговлю электроэнергией мы готовы осуществлять в альянсе, в том числе и с американскими партнерами", – цитирует Лихачева РИА Новости.
Эксплуатация станции и обеспечение независимости объекта должны остаться за Россией. Это соответствует всем нормам МАГАТЭ и здравому смыслу, подчеркнул глава госкорпорации.
По его словам, гендиректор МАГАТЭ Гросси понимает необходимость содействия с Россией.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что избыточные объемы электроэнергии, которая будет вырабатываться на Запорожской атомной электростанции после выхода станции в режим генерации, будут направляться в Крым.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил
, что на резервной ЛЭП "Ферросплавная-1", которая питает Запорожскую атомную электростанцию, начались "критически важные ремонтные работы". В январе стало известно
об отключении этой линии со стороны Украины без объяснения причин, сроки ее восстановления не были определены, при этом ВСУ не прекращают обстрелы в районе станции. 19 января гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил
, что на ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"
