https://crimea.ria.ru/20260205/raketa-nositel-soyuz-21b-uspeshno-startovala-s-kosmodroma-plesetsk-1152991796.html
Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Плесецк - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Плесецк
Российские космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз – 2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T22:37
2026-02-05T22:37
2026-02-05T22:38
министерство обороны рф
воздушно-космические силы (вкс)
космодром плесецк
космос
безопасность
новости
архангельская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152991658_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3be369d8bfb5d3bc6885a1b444054788.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Российские космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз – 2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.25 декабря прошлого года с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"."Союз-2.1б" — российская ракета-носитель, предназначенная для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения.Также с помощью этой ракеты производится вывод на орбиту спутников навигационной системы ГЛОНАСС. Первый пуск "Союз 2.1б" состоялся 27 декабря 2006 года с Байконура с разгонным блоком "Фрегат", ракета вывела на орбиту европейский космический телескоп COROT.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома ПлесецкРакета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома ВосточныйВ интересах Минобороны: ракету с военными спутниками запустили с Плесецка
космос
архангельская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152991658_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bc59e7f5a6eac57f6d47eb28b15685b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, воздушно-космические силы (вкс), космодром плесецк, космос, безопасность, новости, архангельская область
Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Плесецк
Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" – Минобороны
22:37 05.02.2026 (обновлено: 22:38 05.02.2026)