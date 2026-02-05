Рейтинг@Mail.ru
Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Плесецк - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Плесецк
2026-02-05T22:37
2026-02-05T22:38
министерство обороны рф
воздушно-космические силы (вкс)
космодром плесецк
космос
безопасность
новости
архангельская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Российские космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз – 2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.25 декабря прошлого года с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"."Союз-2.1б" — российская ракета-носитель, предназначенная для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения.Также с помощью этой ракеты производится вывод на орбиту спутников навигационной системы ГЛОНАСС. Первый пуск "Союз 2.1б" состоялся 27 декабря 2006 года с Байконура с разгонным блоком "Фрегат", ракета вывела на орбиту европейский космический телескоп COROT.
космос
архангельская область
министерство обороны рф, воздушно-космические силы (вкс), космодром плесецк, космос, безопасность, новости, архангельская область
Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Плесецк

Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" – Минобороны

22:37 05.02.2026 (обновлено: 22:38 05.02.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Союз-2.1б" со спутниками Земли "Аист-2Т"
Запуск РН Союз-2.1б со спутниками Земли Аист-2Т - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Российские космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз – 2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.

"5 февраля в 21:59 с государственного испытательного космодрома МО РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - проинформировали в российском оборонном ведомстве.

25 декабря прошлого года с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".
"Союз-2.1б" — российская ракета-носитель, предназначенная для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения.Также с помощью этой ракеты производится вывод на орбиту спутников навигационной системы ГЛОНАСС. Первый пуск "Союз 2.1б" состоялся 27 декабря 2006 года с Байконура с разгонным блоком "Фрегат", ракета вывела на орбиту европейский космический телескоп COROT.
Министерство обороны РФВоздушно-космические силы (ВКС)Космодром ПлесецккосмосБезопасностьНовостиАрхангельская область
 
