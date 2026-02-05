Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Плесецк

https://crimea.ria.ru/20260205/raketa-nositel-soyuz-21b-uspeshno-startovala-s-kosmodroma-plesetsk-1152991796.html

Российские космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз – 2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Российские космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз – 2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.25 декабря прошлого года с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"."Союз-2.1б" — российская ракета-носитель, предназначенная для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения.Также с помощью этой ракеты производится вывод на орбиту спутников навигационной системы ГЛОНАСС. Первый пуск "Союз 2.1б" состоялся 27 декабря 2006 года с Байконура с разгонным блоком "Фрегат", ракета вывела на орбиту европейский космический телескоп COROT.

