Пуля вместо оплаты: в Севастополе пенсионер стрелял в мастера по котлам
В Севастополе пенсионер выстрелил из револьвера в мастера по котлам за неудачный ремонт
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионер выстрелил в мастера по котлам из-за некачественного ремонта оборудования, сообщают в полиции города.
По данным МВД, инцидент произошел в преддверии новогодних праздников. Пенсионер, столкнувшись с неисправностью газового котла, нашел в интернете 31‑летнего мастера, который согласился выполнить ремонт в сжатые сроки за 20 тысяч рублей. После оплаты услуг мастер провел работы, однако проблема не была устранена.
Когда заказчик вновь обратился к исполнителю с претензией о некачественном оказании услуги, мастер приехал на место и заявил о необходимости дополнительных затрат на запчасти. Это вызвало у пенсионера вспышку гнева: он потребовал вернуть уплаченные деньги. Получив отказ, мужчина решил пойти по нестандартному пути решения конфликта – достал из шкафа револьвер и выстрелил в ногу мастеру, причинив ему вред здоровью средней тяжести.
"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району злоумышленник был задержан. За причинение вреда здоровью в отношении него отделом дознания возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" – ред.)", – уточнили в полиции.
Кроме того, оказалось, что револьвер пенсионер хранил незаконно. Он пояснил, что нашел оружие во время прогулки в горах Балаклавского района и решил оставить.
Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе будут судить 70-летнего мужчину за угрозу убийством зятя и незаконном хранении оружия и патронов.
