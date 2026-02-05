https://crimea.ria.ru/20260205/pulya-vmesto-oplaty-v-sevastopole-pensioner-strelyal-v-mastera-po-kotlam--1152965096.html

Пуля вместо оплаты: в Севастополе пенсионер стрелял в мастера по котлам

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионер выстрелил в мастера по котлам из-за некачественного ремонта оборудования, сообщают в полиции города.По данным МВД, инцидент произошел в преддверии новогодних праздников. Пенсионер, столкнувшись с неисправностью газового котла, нашел в интернете 31‑летнего мастера, который согласился выполнить ремонт в сжатые сроки за 20 тысяч рублей. После оплаты услуг мастер провел работы, однако проблема не была устранена."Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району злоумышленник был задержан. За причинение вреда здоровью в отношении него отделом дознания возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" – ред.)", – уточнили в полиции.Кроме того, оказалось, что револьвер пенсионер хранил незаконно. Он пояснил, что нашел оружие во время прогулки в горах Балаклавского района и решил оставить.Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить 70-летнего мужчину за угрозу убийством зятя и незаконном хранении оружия и патронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье ссора закончилась перестрелкой – четверо пострадавшихПогоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТПВ Туапсе задержан выстреливший в ребенка мужчина

