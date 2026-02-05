Рейтинг@Mail.ru
Пуля вместо оплаты: в Севастополе пенсионер стрелял в мастера по котлам - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Пуля вместо оплаты: в Севастополе пенсионер стрелял в мастера по котлам
Пуля вместо оплаты: в Севастополе пенсионер стрелял в мастера по котлам - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Пуля вместо оплаты: в Севастополе пенсионер стрелял в мастера по котлам
В Севастополе пенсионер выстрелил в мастера по котлам из-за некачественного ремонта оборудования, сообщают в полиции города. РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T09:41
2026-02-05T09:41
севастополь
новости севастополя
происшествия
умвд россии по севастополю
оружие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148343421_0:489:960:1029_1920x0_80_0_0_e6b7e8709fa44a27dfaa6951d01b94bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионер выстрелил в мастера по котлам из-за некачественного ремонта оборудования, сообщают в полиции города.По данным МВД, инцидент произошел в преддверии новогодних праздников. Пенсионер, столкнувшись с неисправностью газового котла, нашел в интернете 31‑летнего мастера, который согласился выполнить ремонт в сжатые сроки за 20 тысяч рублей. После оплаты услуг мастер провел работы, однако проблема не была устранена."Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району злоумышленник был задержан. За причинение вреда здоровью в отношении него отделом дознания возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" – ред.)", – уточнили в полиции.Кроме того, оказалось, что револьвер пенсионер хранил незаконно. Он пояснил, что нашел оружие во время прогулки в горах Балаклавского района и решил оставить.Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить 70-летнего мужчину за угрозу убийством зятя и незаконном хранении оружия и патронов.
севастополь
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
севастополь, новости севастополя, происшествия, умвд россии по севастополю, оружие
Пуля вместо оплаты: в Севастополе пенсионер стрелял в мастера по котлам

В Севастополе пенсионер выстрелил из револьвера в мастера по котлам за неудачный ремонт

09:41 05.02.2026
 
© МВД по Республике КрымРевольвер
Револьвер
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионер выстрелил в мастера по котлам из-за некачественного ремонта оборудования, сообщают в полиции города.
По данным МВД, инцидент произошел в преддверии новогодних праздников. Пенсионер, столкнувшись с неисправностью газового котла, нашел в интернете 31‑летнего мастера, который согласился выполнить ремонт в сжатые сроки за 20 тысяч рублей. После оплаты услуг мастер провел работы, однако проблема не была устранена.
Когда заказчик вновь обратился к исполнителю с претензией о некачественном оказании услуги, мастер приехал на место и заявил о необходимости дополнительных затрат на запчасти. Это вызвало у пенсионера вспышку гнева: он потребовал вернуть уплаченные деньги. Получив отказ, мужчина решил пойти по нестандартному пути решения конфликта – достал из шкафа револьвер и выстрелил в ногу мастеру, причинив ему вред здоровью средней тяжести.
"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району злоумышленник был задержан. За причинение вреда здоровью в отношении него отделом дознания возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" – ред.)", – уточнили в полиции.
Кроме того, оказалось, что револьвер пенсионер хранил незаконно. Он пояснил, что нашел оружие во время прогулки в горах Балаклавского района и решил оставить.
Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить 70-летнего мужчину за угрозу убийством зятя и незаконном хранении оружия и патронов.
