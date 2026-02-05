https://crimea.ria.ru/20260205/pri-raneniyakh-i-ozhogakh-v-krymu-prezentovali-innovatsionnyy-bioprinter-1152989866.html

При ранениях и ожогах: в Крыму презентовали инновационный биопринтер

При ранениях и ожогах: в Крыму презентовали инновационный биопринтер

При ранениях и ожогах: в Крыму презентовали инновационный биопринтер

Молодые крымские ученые на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым презентовали передовой биопринтер, предназначенный для регенерации кожи при тяжелых... РИА Новости Крым, 05.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Молодые крымские ученые на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым презентовали передовой биопринтер, предназначенный для регенерации кожи при тяжелых ранениях, плохо заживающих ранах и ожогах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель медико-биологического отделения Крымской академии наук, член-корреспондент РАН Анатолий Кубышкин.По его словам, в Крыму продолжает развиваться клеточная терапия и биоинженерия, предлагая инновационные методы генерации тканей. Некоторые свои изобретения в этом направлении представили молодые крымские ученые 5 февраля на встрече с главой республики.В частности, по словам Кубышкина, был презентован так называемый "кожный лоскут", напечатанный на биопринтере с внедрением собственных клеток.Прорывные для науки разработки в Крыму продолжаются, причем делается все так, "чтобы это была не чистая наука, а чтобы эта наука как можно быстрее находила выход в практическое здравоохранение", резюмировал ученый.Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ознакомился с несколькими перспективными разработками молодых исследователей, которые могут быть полезны для технологического развития Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая половина туристов едет в Крым "за здоровьем"Не имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидий"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину

крым

2026

