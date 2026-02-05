Рейтинг@Mail.ru
При ранениях и ожогах: в Крыму презентовали инновационный биопринтер
При ранениях и ожогах: в Крыму презентовали инновационный биопринтер
При ранениях и ожогах: в Крыму презентовали инновационный биопринтер - РИА Новости Крым, 05.02.2026
При ранениях и ожогах: в Крыму презентовали инновационный биопринтер
Молодые крымские ученые на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым презентовали передовой биопринтер, предназначенный для регенерации кожи при тяжелых... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Молодые крымские ученые на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым презентовали передовой биопринтер, предназначенный для регенерации кожи при тяжелых ранениях, плохо заживающих ранах и ожогах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель медико-биологического отделения Крымской академии наук, член-корреспондент РАН Анатолий Кубышкин.По его словам, в Крыму продолжает развиваться клеточная терапия и биоинженерия, предлагая инновационные методы генерации тканей. Некоторые свои изобретения в этом направлении представили молодые крымские ученые 5 февраля на встрече с главой республики.В частности, по словам Кубышкина, был презентован так называемый "кожный лоскут", напечатанный на биопринтере с внедрением собственных клеток.Прорывные для науки разработки в Крыму продолжаются, причем делается все так, "чтобы это была не чистая наука, а чтобы эта наука как можно быстрее находила выход в практическое здравоохранение", резюмировал ученый.Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ознакомился с несколькими перспективными разработками молодых исследователей, которые могут быть полезны для технологического развития Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая половина туристов едет в Крым "за здоровьем"Не имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидий"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину
крым, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, общество, здоровье, новости крыма
При ранениях и ожогах: в Крыму презентовали инновационный биопринтер

В Крыму молодые ученые презентовали передовой биопринтер для регенерации кожи

21:46 05.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота 3D-биопринтера в лаборатории
Работа 3D-биопринтера в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Молодые крымские ученые на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым презентовали передовой биопринтер, предназначенный для регенерации кожи при тяжелых ранениях, плохо заживающих ранах и ожогах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель медико-биологического отделения Крымской академии наук, член-корреспондент РАН Анатолий Кубышкин.
По его словам, в Крыму продолжает развиваться клеточная терапия и биоинженерия, предлагая инновационные методы генерации тканей. Некоторые свои изобретения в этом направлении представили молодые крымские ученые 5 февраля на встрече с главой республики.
В частности, по словам Кубышкина, был презентован так называемый "кожный лоскут", напечатанный на биопринтере с внедрением собственных клеток.
"То есть это кожный эквивалент, который заменяет собственную кожу и может применяться при ожогах, тяжелых ранениях, при плохо заживающих ранах, язвенных дефектах", – уточнил Кубышкин.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымские молодые ученые на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым
Крымские молодые ученые на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Крымские молодые ученые на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым
Прорывные для науки разработки в Крыму продолжаются, причем делается все так, "чтобы это была не чистая наука, а чтобы эта наука как можно быстрее находила выход в практическое здравоохранение", резюмировал ученый.
Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ознакомился с несколькими перспективными разработками молодых исследователей, которые могут быть полезны для технологического развития Крыма.
