Превышение норм химического загрязнения в реках Крыма - в чем причина

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Зафиксированное в Крыму превышение норм химического загрязнения рек связано с обильным снеготаянием и вымыванием удобрений с полей, которое завершится в течение трех дней. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член научно-технического совета Минэкологии Крыма, доцент кафедры Общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константин Работягов.Накануне в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили о загрязнении некоторых рек республики нитритным и аммонийным азотом, а также органическими веществами, допустимые нормы химзагрязнений, согласно исследованиям, были превышены.Давно известная проблемаПо словам Работягова, с этой проблемой жители полуострова давно знакомы.Преимущественно загрязнение рек связано с сельскохозяйственной деятельностью в период посевной и попаданием в них удобрений с полей, сказал он."Самое многотоннажное (загрязнение – ред.) – это, конечно, сельское хозяйство. Без удобрения урожай не получить, поэтому все это вносится в почву. И если дожди ровненько идут, это потихонечку усваивается. А если дожди вот такие, как у нас, или обильное снеготаяние происходит, то все, что не успело собраться, залпово вымывается. Поэтому, естественно, сразу получаем многократное превышение", – пояснил специалист.Что выносит водаК таким загрязнителям относятся нитратные и нитритные удобрения, в частности аммиачная селитра. Реки несут все в Черное море, где такое загрязнение "с удовольствием поедает планктон". Для нашей морской среды получаемые объемы такого "мусора-корма", как правило, неопасны, поскольку поедаются биотой и размываются, сказал он.Несколько хуже обстоят дела с фосфорными удобрениями, которые менее растворимы и вымываются не сразу, добавил Работягов.По словам Работягова, из-за проблем с некоторыми очистительными станциями в Крыму либо их отсутствия, а также перебоями в работе канализационных систем, такие загрязнения могут попадать в реки и в море в избытке."Где-то у нас более-менее отлажено, скажем, в Симферополе неплохая станция водоочистки, а есть населенные пункты, где таких станций нет, или их не хватает, или они износились", – сказал Работягов.Именно попадание фосфатных загрязнений, содержащих аммоний, в водную систему Крыма летом, во время дождей, приводит к разрастанию микрофлоры и превышению, в частности, кишечной палочки в десятки, а то и в сотни раз по сравнению с нормой, заметил он.Когда все очиститсяОднако в нынешний момент все, что могло быть поднято потоками воды, вынесется и вымоется в течение трех дней вместе с остальным мусором, сказал Работягов."В том случае, как у нас сейчас, когда обильное снеготаяние прошло, а водохранилища почти все наполнены где-то на 60% и более, это дня три", – сказал он.Внимание на опасностьРаботягов отметил, что все загрязнители, попавшие сейчас в реки Крыма и о которых просигнализировали соответствующие службы, не очень страшны для людей, поскольку являются биологически усваиваемыми продуктами. Но есть и другие, более опасные, за попаданием которых в реки, по его словам, надо следить более чутко.К ним ученый относит загрязнители органической природы, которые не усваиваются обитателями рек и моря. В их числе продукты нефтепереработки, бытовой химии и средств защиты растений в сельском хозяйстве (всевозможные "циды": фунгициды, гербициды, зооциды и пр.). Также это резина и пластик, которые могут попадать в водный бассейн как с предприятий, так и в качестве поверхностного мусора, перечислил ученый."Основное загрязнение видимым мусором происходят именно в городской черте. Ветром все подхватывает и несет. Фантики от конфет, упаковки от мороженого, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и прочее", – сказал Работягов.Как улучшить ситуациюПо его мнению, улучшить ситуацию с уровнем загрязнений рек в Крыму поможет их регулярная очистка вдоль русла.Сделать реки чище поможет также усиленный контроль за работой промышленных и сельскохозяйственных предприятий и организация раздельного сбора мусора, считает он."То есть, это и нагрузка на коммунальные службы, и на нас с вами, потому что к каждому ведь дворника не приставишь. Людей воспитывать тоже нужно, поскольку мы здесь живем, и нам за этим всем следить", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие" Строительство экотехнопарка в Севастополе: к чему быть готовыми жителям

