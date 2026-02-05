https://crimea.ria.ru/20260205/pravila-rybolovstva-izmenyatsya-v-azovo-chernomorskom-basseyne---prichina-1152975203.html
Правила рыболовства изменятся в Азово-Черноморском бассейне - причина
2026-02-05T20:15
2026-02-05T20:15
2026-02-05T20:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне нуждаются в изменениях. Нормы, принятые в 2020 году, уже не актуальны в связи с динамичными изменениями в экосистемах Черного и Азовского морей. Какие именно изменения произошли за пять лет в морях и как это повлияло на рыболовство, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замруководителя Азово-Черноморского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО) Владимир Белоусов.По словам специалиста, в данное время происходят очень серьезные глобальные климатические изменения."В первую очередь происходит повышение температуры, снижение количества пресного стока и увеличение ветровой активности. Все это кардинально влияет на состояние запасов и на перестройку самой сырьевой базы. Одни виды водных биоресурсов сокращаются, другие виды – получают положительные условия для размножения, и их количество увеличивается. Соответственно, нужно менять и правила игры", – пояснил он.Так, по информации спикера, в Азовском море увеличились запасы камбалы-калкана, камбалы-глосса, креветок и пеленгаса. В связи с этим требуется и изменение регулирования промысла этих видов."Конечно, не надо перегибать палку и сразу вылавливать все, что возможно, но тем не менее нужно создавать условия для оптимального использования имеющегося ресурса рыбаками. Это – одна из важных задач, – подчеркнул Белоусов.Специалист отметил, что уже вступили в силу изменения по возможности вылова камбалы-калкана в Азовском море.По информации Белоусова, подготовлены предложения по изменению района промысла калкана и в Северном Приазовье, что увеличит возможный район добычи этого вида."Также увеличиваем возможные сроки промысла пеленгаса, его запасы поднялись до такого уровня, когда мы уже сможем рекомендовать возобновления его судового промысла… Камбала-глосса распространилась практически по всему Азовскому морю в связи с его осолонением, поэтому у нас также подготовлены предложения по изменению правил, которые позволят прилавливать этот вид по всей акватории Азовского моря, а не только в районе Сиваша, как это было ранее", – пояснил он.Специалист также привел пример повышения эффективности Азовского моря, после того как оно стало внутренним морем России.По словам Белоусова, корректировка правил рыболовства происходит ежегодно. В связи с этим происходит расширение возможностей рыбаков осваивать ту сырьевую базу, которая формируется в новых климатических условиях."Увеличение вылова в тех объемах, которые мы рекомендуем, безопасно. Одна из основных задач науки – определить сколько рыбы в водоеме и сколько ее можно изъять, чтобы улов был достаточно высоким и постоянным, а также безопасным для состояния популяции, чтобы она сохраняла возможность размножаться, давать урожайные поколения и обеспечивать деятельность рыбаков в последующие годы", – подчеркнул он.Морской контроль по объемам улова, добавил спикер, осуществляют Федеральная пограничная служба ФСБ России, на внутренних водоемах – Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства, а также органы МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
20:15 05.02.2026 (обновлено: 20:19 05.02.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым.
Правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне нуждаются в изменениях. Нормы, принятые в 2020 году, уже не актуальны в связи с динамичными изменениями в экосистемах Черного и Азовского морей. Какие именно изменения произошли за пять лет в морях и как это повлияло на рыболовство, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал замруководителя Азово-Черноморского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО) Владимир Белоусов.
"Правила рыболовства – это "эквалайзер" работы рыбохозяйственной отрасли, в котором есть четыре "ручки" – что, где, когда и как можно ловить. Соответственно, когда у нас происходят изменения с объектом промысла, нужно изменять и позицию ручек этого эквалайзера", – отметил он.
По словам специалиста, в данное время происходят очень серьезные глобальные климатические изменения.
"В первую очередь происходит повышение температуры, снижение количества пресного стока и увеличение ветровой активности. Все это кардинально влияет на состояние запасов и на перестройку самой сырьевой базы. Одни виды водных биоресурсов сокращаются, другие виды – получают положительные условия для размножения, и их количество увеличивается. Соответственно, нужно менять и правила игры", – пояснил он.
Так, по информации спикера, в Азовском море увеличились запасы камбалы-калкана, камбалы-глосса, креветок и пеленгаса. В связи с этим требуется и изменение регулирования промысла этих видов.
"Конечно, не надо перегибать палку и сразу вылавливать все, что возможно, но тем не менее нужно создавать условия для оптимального использования имеющегося ресурса рыбаками. Это – одна из важных задач, – подчеркнул Белоусов.
Специалист отметил, что уже вступили в силу изменения по возможности вылова камбалы-калкана в Азовском море.
"Это сказалось положительно – уловы калкана в Азовском море выросли до полутысячи тонн", – поделился он.
По информации Белоусова, подготовлены предложения по изменению района промысла калкана и в Северном Приазовье, что увеличит возможный район добычи этого вида.
"Также увеличиваем возможные сроки промысла пеленгаса, его запасы поднялись до такого уровня, когда мы уже сможем рекомендовать возобновления его судового промысла… Камбала-глосса распространилась практически по всему Азовскому морю в связи с его осолонением, поэтому у нас также подготовлены предложения по изменению правил, которые позволят прилавливать этот вид по всей акватории Азовского моря, а не только в районе Сиваша, как это было ранее", – пояснил он.
Специалист также привел пример повышения эффективности Азовского моря, после того как оно стало внутренним морем России.
"Эффективность можно проиллюстрировать по динамике запасов осетровых. Если в 2011-2012 году мы могли месяц ходить по морю и не найти ни одного экземпляра осетровых видов, то сейчас у нас запас этого вида увеличился настолько, что рассматривается вопрос о возможных формах и способах восстановления их промысла", – подчеркнул он.
По словам Белоусова, корректировка правил рыболовства происходит ежегодно. В связи с этим происходит расширение возможностей рыбаков осваивать ту сырьевую базу, которая формируется в новых климатических условиях.
"Увеличение вылова в тех объемах, которые мы рекомендуем, безопасно. Одна из основных задач науки – определить сколько рыбы в водоеме и сколько ее можно изъять, чтобы улов был достаточно высоким и постоянным, а также безопасным для состояния популяции, чтобы она сохраняла возможность размножаться, давать урожайные поколения и обеспечивать деятельность рыбаков в последующие годы", – подчеркнул он.
Морской контроль по объемам улова, добавил спикер, осуществляют Федеральная пограничная служба ФСБ России, на внутренних водоемах – Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства, а также органы МВД.
