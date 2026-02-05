https://crimea.ria.ru/20260205/pravila-rybolovstva-izmenyatsya-v-azovo-chernomorskom-basseyne---prichina-1152975203.html

Правила рыболовства изменятся в Азово-Черноморском бассейне - причина

Правила рыболовства изменятся в Азово-Черноморском бассейне - причина - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Правила рыболовства изменятся в Азово-Черноморском бассейне - причина

Правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне нуждаются в изменениях. Нормы, принятые в 2020 году, уже не актуальны в связи с динамичными изменениями в... РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05

2026-02-05T20:15

2026-02-05T20:19

радио "спутник в крыму"

рыбный промысел в крыму

рыба

рыболовство

росрыболовство

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне нуждаются в изменениях. Нормы, принятые в 2020 году, уже не актуальны в связи с динамичными изменениями в экосистемах Черного и Азовского морей. Какие именно изменения произошли за пять лет в морях и как это повлияло на рыболовство, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замруководителя Азово-Черноморского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО) Владимир Белоусов.По словам специалиста, в данное время происходят очень серьезные глобальные климатические изменения."В первую очередь происходит повышение температуры, снижение количества пресного стока и увеличение ветровой активности. Все это кардинально влияет на состояние запасов и на перестройку самой сырьевой базы. Одни виды водных биоресурсов сокращаются, другие виды – получают положительные условия для размножения, и их количество увеличивается. Соответственно, нужно менять и правила игры", – пояснил он.Так, по информации спикера, в Азовском море увеличились запасы камбалы-калкана, камбалы-глосса, креветок и пеленгаса. В связи с этим требуется и изменение регулирования промысла этих видов."Конечно, не надо перегибать палку и сразу вылавливать все, что возможно, но тем не менее нужно создавать условия для оптимального использования имеющегося ресурса рыбаками. Это – одна из важных задач, – подчеркнул Белоусов.Специалист отметил, что уже вступили в силу изменения по возможности вылова камбалы-калкана в Азовском море.По информации Белоусова, подготовлены предложения по изменению района промысла калкана и в Северном Приазовье, что увеличит возможный район добычи этого вида."Также увеличиваем возможные сроки промысла пеленгаса, его запасы поднялись до такого уровня, когда мы уже сможем рекомендовать возобновления его судового промысла… Камбала-глосса распространилась практически по всему Азовскому морю в связи с его осолонением, поэтому у нас также подготовлены предложения по изменению правил, которые позволят прилавливать этот вид по всей акватории Азовского моря, а не только в районе Сиваша, как это было ранее", – пояснил он.Специалист также привел пример повышения эффективности Азовского моря, после того как оно стало внутренним морем России.По словам Белоусова, корректировка правил рыболовства происходит ежегодно. В связи с этим происходит расширение возможностей рыбаков осваивать ту сырьевую базу, которая формируется в новых климатических условиях."Увеличение вылова в тех объемах, которые мы рекомендуем, безопасно. Одна из основных задач науки – определить сколько рыбы в водоеме и сколько ее можно изъять, чтобы улов был достаточно высоким и постоянным, а также безопасным для состояния популяции, чтобы она сохраняла возможность размножаться, давать урожайные поколения и обеспечивать деятельность рыбаков в последующие годы", – подчеркнул он.Морской контроль по объемам улова, добавил спикер, осуществляют Федеральная пограничная служба ФСБ России, на внутренних водоемах – Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства, а также органы МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

2026

рыбный промысел в крыму, рыба, рыболовство, росрыболовство