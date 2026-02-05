https://crimea.ria.ru/20260205/pozhar-na-zhd-stantsii-kochetovka-v-michurinske-polnostyu-likvidirovan-1152984083.html

Пожар на ж/д станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован

Пожар на железнодорожной станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тамбовской области.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Пожар на железнодорожной станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тамбовской области.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.По данным спасателей, всего в зоне горения находились 16 цистерн, 5 из которых полностью уничтожены огнем. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Возгорание ликвидировано на площади 1000 квадратных метров, к ликвидации привлекались 118 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России 54 человека и 19 единиц техники, в том числе 4 пожарных поезда."Пожарные работали в условиях высоких температур, быстрому распространению огня способствовал характер горючего вещества. Для тушения пожара, а также охлаждения цистерн производились пенные атаки с использованием различных установок комбинированного тушения пожаров "Пурга", – уточнили в ведомстве.Локализации пожар накануне в 19:22, открытый огонь ликвидировали 5 февраля в 14 часов, полностью пожар потушили спустя еще 2,5 часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть поездов в Крым и обратно задерживаются в пути после ЧП под ТамбовомГорящие цистерны в Тамбовской области тушат четыре пожарных поездаГорят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области

