Пожар на ж/д станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Пожар на ж/д станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован
Пожар на ж/д станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Пожар на ж/д станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован
Пожар на железнодорожной станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тамбовской области. РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Пожар на железнодорожной станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тамбовской области.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.По данным спасателей, всего в зоне горения находились 16 цистерн, 5 из которых полностью уничтожены огнем. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Возгорание ликвидировано на площади 1000 квадратных метров, к ликвидации привлекались 118 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России 54 человека и 19 единиц техники, в том числе 4 пожарных поезда."Пожарные работали в условиях высоких температур, быстрому распространению огня способствовал характер горючего вещества. Для тушения пожара, а также охлаждения цистерн производились пенные атаки с использованием различных установок комбинированного тушения пожаров "Пурга", – уточнили в ведомстве.Локализации пожар накануне в 19:22, открытый огонь ликвидировали 5 февраля в 14 часов, полностью пожар потушили спустя еще 2,5 часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть поездов в Крым и обратно задерживаются в пути после ЧП под ТамбовомГорящие цистерны в Тамбовской области тушат четыре пожарных поездаГорят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области
Пожар на ж/д станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован

МЧС: пожар на железнодорожной станции Кочетовка полностью ликвидирован

17:20 05.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Пожар на железнодорожной станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тамбовской области.
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.
"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на ж/д станции Кочетовка в городе Мичуринске Тамбовской области", – сказано в сообщении.
По данным спасателей, всего в зоне горения находились 16 цистерн, 5 из которых полностью уничтожены огнем. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Возгорание ликвидировано на площади 1000 квадратных метров, к ликвидации привлекались 118 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России 54 человека и 19 единиц техники, в том числе 4 пожарных поезда.
"Пожарные работали в условиях высоких температур, быстрому распространению огня способствовал характер горючего вещества. Для тушения пожара, а также охлаждения цистерн производились пенные атаки с использованием различных установок комбинированного тушения пожаров "Пурга", – уточнили в ведомстве.
Локализации пожар накануне в 19:22, открытый огонь ликвидировали 5 февраля в 14 часов, полностью пожар потушили спустя еще 2,5 часа.
Шесть поездов в Крым и обратно задерживаются в пути после ЧП под Тамбовом
Горящие цистерны в Тамбовской области тушат четыре пожарных поезда
Горят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области
 
