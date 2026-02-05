Рейтинг@Mail.ru
Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов
Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов
Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за ЧП в Тамбовской области, максимальное время опоздания на данный момент – 7,5 часов. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T10:25
2026-02-05T10:25
крым
новости крыма
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
поезд
тамбовская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за ЧП в Тамбовской области, максимальное время опоздания на данный момент – 7,5 часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Крым:· №068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7,5 часов· №195 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7 часов· №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 5 часов· №092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 5 часовИз Крыма:· №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 3 февраля, задерживается на 5 часов· №068 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 6 часов· №196 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 4,5 часа· №092 Севастополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 7 часовПо информации РЖД, после восстановления движения на станции Кочетовка через барьерное место пропущено 27 пассажирских поездов дальнего следования. 7 поездов уже прибыли к местам назначения.Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание от графика.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов. Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области8 поездов крымского направления опаздывают из-за ЧП в Тамбовской областиУголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской области
крым
тамбовская область
крым, новости крыма, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, поезд, тамбовская область
Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов

Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются на 5-7 часов из-за ЧП в Тамбовской области

10:25 05.02.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Новые вагоны поезда "Таврия" в обновленной ливрее
Новые вагоны поезда Таврия в обновленной ливрее
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за ЧП в Тамбовской области, максимальное время опоздания на данный момент – 7,5 часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
В Крым:
· №068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7,5 часов
· №195 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7 часов
· №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 5 часов
· №092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 5 часов
Из Крыма:
· №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 3 февраля, задерживается на 5 часов
· №068 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 6 часов
· №196 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 4,5 часа
· №092 Севастополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 7 часов
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой", - проинформировали в компании.
По информации РЖД, после восстановления движения на станции Кочетовка через барьерное место пропущено 27 пассажирских поездов дальнего следования. 7 поездов уже прибыли к местам назначения.
"На время ликвидации последствий схода грузовых вагонов и возгорания на станции Кочетовка пропуск поезд осуществляется по временной схеме через грузовой парк станции со сниженной скоростью с использованием тепловозов", - добавили в РЖД.
Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание от графика.
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов. Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Горят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области
8 поездов крымского направления опаздывают из-за ЧП в Тамбовской области
Уголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской области
 
КрымНовости КрымаПоезд "Таврия"Гранд Сервис ЭкспрессПоездТамбовская область
 
