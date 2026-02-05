https://crimea.ria.ru/20260205/poezda-v-krym-i-v-obratnom-napravlenii-zaderzhivayutsya-na-5-7-chasov-1152965804.html

Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов

Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов

Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за ЧП в Тамбовской области, максимальное время опоздания на данный момент – 7,5 часов. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 05.02.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/17/1126095108_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4a6fb89e66ca9e82cc1f521c05b248d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за ЧП в Тамбовской области, максимальное время опоздания на данный момент – 7,5 часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Крым:· №068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7,5 часов· №195 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7 часов· №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 5 часов· №092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 5 часовИз Крыма:· №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 3 февраля, задерживается на 5 часов· №068 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 6 часов· №196 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 4,5 часа· №092 Севастополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 7 часовПо информации РЖД, после восстановления движения на станции Кочетовка через барьерное место пропущено 27 пассажирских поездов дальнего следования. 7 поездов уже прибыли к местам назначения.Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание от графика.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов. Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области8 поездов крымского направления опаздывают из-за ЧП в Тамбовской областиУголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской области

