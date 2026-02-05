https://crimea.ria.ru/20260205/poezda-v-krym-i-iz-kryma-menyayut-marshrut-v-svyazi-s-chp-pod-tambovom-1152991122.html

Поезда в Крым и из Крыма меняют маршрут в связи с ЧП под Тамбовом

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Поезда в Крым из Москвы и в обратном направлении, которые отправились в путь 4 и 5 февраля, изменяют схему маршрута в связи с происшествием в Тамбовской области. Об этом предупредил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30.Состав №195 Москва - Симферополь отправлением 5 февраля пойдет через станции Ожерелье, Узловая, Елец (вместо Узуново, Михайлов, Павелец-Тульский, Милославское, Троекурово, Раненбург, Богоявленск, Мичуринск-Воронежский), и вернется на основной маршрут по станции Грязи Воронежские.Поезд №195 Симферополь - Москва отправлением 4 февраля ппроследует через станции Грязи, Елец, Узловая (вместо Мичуринск-Воронежский, Богоявленск, Раненбург, Троекурово, Милославское, Павелец-Тульский, Михайлов, Узуново) и вернется на основной маршрут по станции Ожерелье.Ранее перевозчик сообщал, что крымские поезда задерживаются в пути следования до 9 часов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

