https://crimea.ria.ru/20260205/pod-surgutom-proizoshel-vzryv-na-avtozapravke-1152972041.html
Под Сургутом произошел взрыв на заправке
Под Сургутом произошел взрыв на заправке - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Под Сургутом произошел взрыв на заправке
На автозаправке в поселке Солнечный под Сургутом загорелся автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Ханты-Мансийскому... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T12:22
2026-02-05T12:22
2026-02-05T12:31
новости
происшествия
азс
автомобиль
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152972436_0:62:722:468_1920x0_80_0_0_7e1d52ea171bbca9e545fd012fe06822.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. На автозаправке в поселке Солнечный под Сургутом загорелся автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.По данным министерства, площадь пожара составила 150 квадратов. Уточняется, что горел сам автомобиль. Силами 36 человек и 11 единиц техники удалось ликвидировать открытое горение.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма дотла сгорел ВАЗ-2108. Владельцем автомобиля оказался несовершеннолетний юноша.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом домеВ Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли людиНа Кубани сгорела конюшня: спасены человек и 21 лошадь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152972436_0:0:705:529_1920x0_80_0_0_09c73363a4882e685672a3f914475d63.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, происшествия, азс, автомобиль, пожар
Под Сургутом произошел взрыв на заправке
Взрыв произошел на заправке под Сургутом – есть пострадавший
12:22 05.02.2026 (обновлено: 12:31 05.02.2026)