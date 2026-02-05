Рейтинг@Mail.ru
Под Сургутом произошел взрыв на заправке - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/pod-surgutom-proizoshel-vzryv-na-avtozapravke-1152972041.html
Под Сургутом произошел взрыв на заправке
Под Сургутом произошел взрыв на заправке - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Под Сургутом произошел взрыв на заправке
На автозаправке в поселке Солнечный под Сургутом загорелся автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Ханты-Мансийскому... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T12:22
2026-02-05T12:31
новости
происшествия
азс
автомобиль
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152972436_0:62:722:468_1920x0_80_0_0_7e1d52ea171bbca9e545fd012fe06822.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. На автозаправке в поселке Солнечный под Сургутом загорелся автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.По данным министерства, площадь пожара составила 150 квадратов. Уточняется, что горел сам автомобиль. Силами 36 человек и 11 единиц техники удалось ликвидировать открытое горение.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма дотла сгорел ВАЗ-2108. Владельцем автомобиля оказался несовершеннолетний юноша.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом домеВ Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли людиНа Кубани сгорела конюшня: спасены человек и 21 лошадь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152972436_0:0:705:529_1920x0_80_0_0_09c73363a4882e685672a3f914475d63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, происшествия, азс, автомобиль, пожар
Под Сургутом произошел взрыв на заправке

Взрыв произошел на заправке под Сургутом – есть пострадавший

12:22 05.02.2026 (обновлено: 12:31 05.02.2026)
 
© Скриншот видеоПожар на заправке под Сургутом
Пожар на заправке под Сургутом
© Скриншот видео
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. На автозаправке в поселке Солнечный под Сургутом загорелся автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.
По данным министерства, площадь пожара составила 150 квадратов. Уточняется, что горел сам автомобиль. Силами 36 человек и 11 единиц техники удалось ликвидировать открытое горение.
"Пострадал водитель автомобиля, он передан медикам в Сургутскую больницу", – добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма дотла сгорел ВАЗ-2108. Владельцем автомобиля оказался несовершеннолетний юноша.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме
В Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли люди
На Кубани сгорела конюшня: спасены человек и 21 лошадь
 
НовостиПроисшествияАЗСАвтомобильПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта
13:03Новости СВО: армия России продолжает наступление и громит врага
12:57Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
12:52В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад
12:47На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света
12:34Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы
12:22Под Сургутом произошел взрыв на заправке
12:10Задержка крымских поездов из-за ЧП под Тамбовом: актуальные данные
11:57Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из России
11:44Крымчанин получил "уголовку" за призывы убивать русских
11:40Давно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопеда
11:32Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби
11:15ВТБ: выдачи автокредитов в РФ в январе выросли на 14,5% - до 98 млрд руб
11:05Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
10:50Как надолго в Крым пришло тепло
10:42"Айсберг" в Черном море у берегов Крыма – есть ли опасность
10:25Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов
10:22Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ
10:06Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
09:57Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России
Лента новостейМолния