От великих научных открытий зависит будущее России – Путин - РИА Новости Крым, 05.02.2026
От великих научных открытий зависит будущее России – Путин
От великих научных открытий зависит будущее России – Путин - РИА Новости Крым, 05.02.2026
От великих научных открытий зависит будущее России – Путин
От великих научных открытий зависит будущее России, ее развитие и процветание, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T14:58
2026-02-05T14:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. От великих научных открытий зависит будущее России, ее развитие и процветание, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым.Путин отметил, что в научной сфере за каждым большим достижением и прорывом стоит не только настойчивый труд и выдающиеся таланты исследователя.Церемония награждения приурочена к Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2026
От великих научных открытий зависит будущее России – Путин

От великих научных открытий зависит развитие и процветание России – Путин

14:58 05.02.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкВручение премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год в Кремле
Вручение премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год в Кремле
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. От великих научных открытий зависит будущее России, ее развитие и процветание, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым.
"Все вы выбрали интересное, достойное, я бы сказал, захватывающее дело – служение прогрессу. В этой увлеченности, неутомимом поиске новых знаний – залог великих открытий, от них во многом зависит будущее нашей страны, ее развитие, процветание", – сказал глава государства.
Путин отметил, что в научной сфере за каждым большим достижением и прорывом стоит не только настойчивый труд и выдающиеся таланты исследователя.
"Без этого, конечно, никуда невозможно, но, как правило, и сильная научная школа. Их формирование требует колоссальных усилий и ресурсов. Поэтому наличие целой плеяды таких научных сообществ – наше важнейшее преимущество", – подчеркнул президент.
Церемония награждения приурочена к Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.
