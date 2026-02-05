От великих научных открытий зависит будущее России – Путин

https://crimea.ria.ru/20260205/ot-velikikh-nauchnykh-otkrytiy-zavisit-buduschee-rossii--putin-1152977389.html

От великих научных открытий зависит будущее России, ее развитие и процветание, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и РИА Новости Крым, 05.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. От великих научных открытий зависит будущее России, ее развитие и процветание, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым.Путин отметил, что в научной сфере за каждым большим достижением и прорывом стоит не только настойчивый труд и выдающиеся таланты исследователя.Церемония награждения приурочена к Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

