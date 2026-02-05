Рейтинг@Mail.ru
Остановила пьяного с ножом: в Оренбурге наградят воспитательницу детсада - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Остановила пьяного с ножом: в Оренбурге наградят воспитательницу детсада
Остановила пьяного с ножом: в Оренбурге наградят воспитательницу детсада - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Остановила пьяного с ножом: в Оренбурге наградят воспитательницу детсада
Воспитатель детского сада из Оренбургской области получит награду от Следкома за самоотверженное задержание мужчины с ножом, который пытался проникнуть в... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Воспитатель детского сада из Оренбургской области получит награду от Следкома за самоотверженное задержание мужчины с ножом, который пытался проникнуть в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.В Бугуруслане Оренбургской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение, однако был остановлен воспитательницей детского сада. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему предотвратила трагедию.В пресс-службе добавили, что женщина выхватила нож из рук мужчины, при этом получила телесные повреждения. Удерживать неадекватного преступника в подсобном помещении ей помогали коллеги.В настоящее время фигурант задержан, устанавливается мотив совершенного преступления. Следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка всем установленным обстоятельствам, проинформировали в СК.
Остановила пьяного с ножом: в Оренбурге наградят воспитательницу детсада

В Оренбурге СК наградит воспитательницу детсада, остановившую нападавшего с ножом

17:11 05.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Воспитатель детского сада из Оренбургской области получит награду от Следкома за самоотверженное задержание мужчины с ножом, который пытался проникнуть в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
В Бугуруслане Оренбургской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение, однако был остановлен воспитательницей детского сада. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему предотвратила трагедию.

"Председатель СК России поручил представить к ведомственной награде воспитательницу детского сада в Оренбургской области", - говорится в сообщении СК.

В пресс-службе добавили, что женщина выхватила нож из рук мужчины, при этом получила телесные повреждения. Удерживать неадекватного преступника в подсобном помещении ей помогали коллеги.
В настоящее время фигурант задержан, устанавливается мотив совершенного преступления. Следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка всем установленным обстоятельствам, проинформировали в СК.
