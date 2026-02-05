https://crimea.ria.ru/20260205/ostanovila-pyanogo-s-nozhom-v-orenburge-nagradyat-vospitatelnitsu-detsada-1152982945.html

Остановила пьяного с ножом: в Оренбурге наградят воспитательницу детсада

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Воспитатель детского сада из Оренбургской области получит награду от Следкома за самоотверженное задержание мужчины с ножом, который пытался проникнуть в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.В Бугуруслане Оренбургской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение, однако был остановлен воспитательницей детского сада. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему предотвратила трагедию.В пресс-службе добавили, что женщина выхватила нож из рук мужчины, при этом получила телесные повреждения. Удерживать неадекватного преступника в подсобном помещении ей помогали коллеги.В настоящее время фигурант задержан, устанавливается мотив совершенного преступления. Следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка всем установленным обстоятельствам, проинформировали в СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

