Оружие Победы: знаменитый пулемет Максима в инфографике
Инфографика
Оружие Победы: знаменитый пулемет Максима в инфографике
Первый в мире станковый пулемет, узнаваемый даже сейчас, он прошел множество войн, обрел популярность в кино и литературе. Созданный Хайремом Стивенсом Максимом, в Российской империи и Советском Союзе этот пулемет стал настоящей легендой.
2026-02-05T14:07
2026-02-05T14:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Первый в мире станковый пулемет, узнаваемый даже сейчас, он прошел множество войн, обрел популярность в кино и литературе. Созданный Хайремом Стивенсом Максимом, в Российской империи и Советском Союзе этот пулемет стал настоящей легендой.В годы Великой Отечественной его использовала пехота, горнострелковые отряды, а также флот. Благодаря безударной работе автоматики он был очень устойчив при стрельбе со штатного станка, давал кучность даже лучше, чем более поздние разработки, и позволял очень точно управлять огнем.Наряду с танком Т-34, гвардейским минометом "Катюша" и штурмовиком Ил-2, он стал одним из символов победы советского оружия над гитлеровской Германией.Знаменитый пулемет Максима – в инфографике РИА Новости Крым.
россия
день победы, история, оружие, великая отечественная война, россия, ссср, инфографика
Оружие Победы: знаменитый пулемет Максима в инфографике

Легендарный пулемет Максима в инфографике РИА Новости Крым

14:07 05.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Первый в мире станковый пулемет, узнаваемый даже сейчас, он прошел множество войн, обрел популярность в кино и литературе. Созданный Хайремом Стивенсом Максимом, в Российской империи и Советском Союзе этот пулемет стал настоящей легендой.
В годы Великой Отечественной его использовала пехота, горнострелковые отряды, а также флот. Благодаря безударной работе автоматики он был очень устойчив при стрельбе со штатного станка, давал кучность даже лучше, чем более поздние разработки, и позволял очень точно управлять огнем.
Наряду с танком Т-34, гвардейским минометом "Катюша" и штурмовиком Ил-2, он стал одним из символов победы советского оружия над гитлеровской Германией.
Знаменитый пулемет Максима – в инфографике РИА Новости Крым.
Станковый пулемет МаксимаСтанковый пулемет Максима
