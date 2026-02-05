https://crimea.ria.ru/20260205/oruzhie-pobedy-znamenityy-pulemet-maksima-v-infografike-1145110533.html
Оружие Победы: знаменитый пулемет Максима в инфографике
2026-02-05T14:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Первый в мире станковый пулемет, узнаваемый даже сейчас, он прошел множество войн, обрел популярность в кино и литературе. Созданный Хайремом Стивенсом Максимом, в Российской империи и Советском Союзе этот пулемет стал настоящей легендой.В годы Великой Отечественной его использовала пехота, горнострелковые отряды, а также флот. Благодаря безударной работе автоматики он был очень устойчив при стрельбе со штатного станка, давал кучность даже лучше, чем более поздние разработки, и позволял очень точно управлять огнем.Наряду с танком Т-34, гвардейским минометом "Катюша" и штурмовиком Ил-2, он стал одним из символов победы советского оружия над гитлеровской Германией.Знаменитый пулемет Максима – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие Победы: легендарный "кукурузник" в инфографике РИА Новости КрымОружие Победы: легендарная пушка ЗИС-3 в инфографике РИА Новости КрымОружие Победы: пистолет-пулемет Шпагина – инфографика
