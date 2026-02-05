Рейтинг@Mail.ru
Обмен военнопленными и Год единства народов в РФ: главное за день - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Обмен военнопленными и Год единства народов в РФ: главное за день
Обмен военнопленными и Год единства народов в РФ: главное за день - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Обмен военнопленными и Год единства народов в РФ: главное за день
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Российские средства ПВО уничтожили над регионами страны 95 украинских... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T22:57
2026-02-05T22:57
главное за день
общество
новости
крым
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Российские средства ПВО уничтожили над регионами страны 95 украинских беспилотников. В Анапе назначили нового мэра. Экс-министр здравоохранения Крыма возглавил больницу им. Семашко. Президент России Владимир Путин объявил открытым Год единства народов России. На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Обмен военнопленными

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в четверг сообщил, что делегации России и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием США договорились об обмене 314 пленными. Позже в Минобороны РФ проинформировали , что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 157 военнопленных ВСУ. Трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев, также возвращены в рамках обмена
Атаки ВСУ на мирные регионы РФ

Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили над регионами страны 95 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ в четверг. В частности ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область – вражеские беспилотники уничтожены над 12 городами региона, есть разрушения, ранен мужчина, проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.
Кадровые назначения и взыскания в Крыму

Бывшая заместитель председателя Совета министров Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы. Кандидатура Масловой набрала большинство голосов – 28. Бывший министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов назначен на должность главного врача республиканской клинической больницы имени Семашко, сообщает минздрав РК.
Власти Крыма вынесли дисциплинарные взыскания главам администраций и местных советов 11 городов и районов республики за затягивание решений проблем жителей многоквартирных домов, сообщил в четверг председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
Год единства народов

Президент России Владимир Путин в четверг объявил открытым Год единства народов России. Единство народов России лежит в основе достижений страны в самых разных областях и ее побед, заявил президент. Глава государства отметил, что бойцы Вооруженных сил РФ на линии фронта в зоне специальной военной операции обращаются друг к другу "брат", несмотря на разное этническое происхождение или разницу в религии.
Магнитные бури планетарного масштаба

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. В течение суток ученые ожидают повышения показателей до уровня G2-G3, сообщили 5 февраля в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Также, по данным Лаборатории, Солнечная группа пятен №4366, которая в настоящее время находится на обращенной к Земле стороне Солнца, вышла на второе место в XXI веке по количеству сильных вспышек. При этом воздействие на Землю пока остается ограниченным.
