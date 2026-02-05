https://crimea.ria.ru/20260205/obmen-voennoplennymi-i-god-edinstva-narodov-v-rf-glavnoe-za-den-1152985327.html

Обмен военнопленными и Год единства народов в РФ: главное за день

Обмен военнопленными и Год единства народов в РФ: главное за день - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Обмен военнопленными и Год единства народов в РФ: главное за день

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Российские средства ПВО уничтожили над регионами страны 95 украинских... РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T22:57

2026-02-05T22:57

2026-02-05T22:57

главное за день

общество

новости

крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152987589_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_aa46abaf8d530e39f2aaa1b8a65165ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Российские средства ПВО уничтожили над регионами страны 95 украинских беспилотников. В Анапе назначили нового мэра. Экс-министр здравоохранения Крыма возглавил больницу им. Семашко. Президент России Владимир Путин объявил открытым Год единства народов России. На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обмен военнопленнымиСпецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в четверг сообщил, что делегации России и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием США договорились об обмене 314 пленными. Позже в Минобороны РФ проинформировали , что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 157 военнопленных ВСУ. Трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев, также возвращены в рамках обменаАтаки ВСУ на мирные регионы РФДежурные средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили над регионами страны 95 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ в четверг. В частности ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область – вражеские беспилотники уничтожены над 12 городами региона, есть разрушения, ранен мужчина, проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.Кадровые назначения и взыскания в КрымуБывшая заместитель председателя Совета министров Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы. Кандидатура Масловой набрала большинство голосов – 28. Бывший министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов назначен на должность главного врача республиканской клинической больницы имени Семашко, сообщает минздрав РК.Власти Крыма вынесли дисциплинарные взыскания главам администраций и местных советов 11 городов и районов республики за затягивание решений проблем жителей многоквартирных домов, сообщил в четверг председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Год единства народовПрезидент России Владимир Путин в четверг объявил открытым Год единства народов России. Единство народов России лежит в основе достижений страны в самых разных областях и ее побед, заявил президент. Глава государства отметил, что бойцы Вооруженных сил РФ на линии фронта в зоне специальной военной операции обращаются друг к другу "брат", несмотря на разное этническое происхождение или разницу в религии.Магнитные бури планетарного масштабаНа Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. В течение суток ученые ожидают повышения показателей до уровня G2-G3, сообщили 5 февраля в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Также, по данным Лаборатории, Солнечная группа пятен №4366, которая в настоящее время находится на обращенной к Земле стороне Солнца, вышла на второе место в XXI веке по количеству сильных вспышек. При этом воздействие на Землю пока остается ограниченным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260205/kto-vernulsya-iz-plena-pri-obmene-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy---podrobnosti-1152981073.html

https://crimea.ria.ru/20260205/zhalkaya-diplomatiya-lavrov-ob-obeschaniyakh-makrona-pozvonit-putinu-1152985139.html

https://crimea.ria.ru/20260205/ostanovila-pyanogo-s-nozhom-v-orenburge-nagradyat-vospitatelnitsu-detsada-1152982945.html

https://crimea.ria.ru/20260205/rossiya-i-ssha-dogovorilis-soblyudat-usloviya-dsnv--usloviya-1152984961.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, новости, крым, в мире