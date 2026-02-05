https://crimea.ria.ru/20260205/novosti-svo-armiya-rossii-prodolzhaet-nastuplenie-i-gromit-vraga-1152973962.html

Новости СВО: армия России продолжает наступление и громит врага

Новости СВО: армия России продолжает наступление и громит врага - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Новости СВО: армия России продолжает наступление и громит врага

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки потеряли убитыми и ранеными более 1300 военнослужащих и около 20 единиц тяжелой бронетехники в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны России.

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки потеряли убитыми и ранеными более 1300 военнослужащих и около 20 единиц тяжелой бронетехники в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Разгромлены формирования противника в районах семи населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 280 военных, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах девяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили порядка 180 боевиков, боевая бронемашина, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и пять складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по противнику в районах восьми населенных пунктов ДНР. Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив украинские формирования в районах восьми населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили свыше 310 боевиков, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах восьми населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Противник потерял более 360 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Также уничтожен склад материальных средств.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили формирования противника в районах четырех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук", три станции радиоэлектронной и две станции контрбатарейной борьбы, склад материальных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика