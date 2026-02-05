https://crimea.ria.ru/20260205/naznachen-glavnyy-vrach-bolnitsy-imeni-semashko-v-simferopole-1152982748.html

Назначен главный врач больницы имени Семашко в Симферополе

Бывший министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов назначен на должность главного врача республиканской клинической больницы имени Семашко, сообщает минздрав... РИА Новости Крым, 05.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Бывший министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов назначен на должность главного врача республиканской клинической больницы имени Семашко, сообщает минздрав РК.Игорь Чемоданов родился в поселке Ленино (Крым) в семье медработников. Имеет два высших образования. В 1993-1999 годах учился в Крымском государственном медицинском университета имени С. И. Георгиевского (ныне Медицинской академия имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского). В 2004 году окончил Харьковскую региональную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "государственное управление".С 1999 по 2001 год проходил интернатуру в общехирургическом отделении территориального медицинского объединения № 1 в Керчи. В 2001-2006 годах работал в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко в Симферополе по специальности хирург-сосудистый в отделении кардио-сосудистой хирургии.С 2006 по 2010 год Игорь Чемоданов занимал должность заместителя главного врача по хирургической помощи в Симферопольской горбольнице № 6 (ныне ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6"). С 2010 года — главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК "Центр крови".11 июля 2019 года назначен министром здравоохранения Республики Крым. В сентябре 2020 года его освободили от обязанностей. После стал главным врачом крымского Центра крови.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром АнапыВ Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РКВ правительстве Крыма грядут кадровые изменения

