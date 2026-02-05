https://crimea.ria.ru/20260205/napadenie-v-shkole-krasnoyarska--deti-s-ozhogami-v-tyazhelom-sostoyanii-1152962830.html

Нападение в школе Красноярска – дети с ожогами в тяжелом состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ученики одной из школ Красноярска, попавшие в ожоговый центр после нападения сверстницы, остаются в стабильно тяжелом состоянии. Дети в сознании и самостоятельно дышат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.В среду стало известно, что в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. Изначально сообщалось о трех пострадавших, по последним данным краевого минздрава в результате ЧП госпитализированы пять учащихся.Как сообщили в пресс-службе Следкома по Красноярскому краю и Республике Хакасия, по факту инцидента возбуждены уголовные дела. Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности.Во вторник в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении. По данным следствия, поддерживая насильственную идеологию признанной в России террористической и запрещенной организации "Колумбайн"*, юноша искал информацию о ее деятельности в интернете и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.*Организация, признанная в РФ террористической.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочкуВремя не лечит: что с родителями погибших в керченском политехеПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт

