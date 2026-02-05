Рейтинг@Mail.ru
Нападение в школе Красноярска – дети с ожогами в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Нападение в школе Красноярска – дети с ожогами в тяжелом состоянии
Нападение в школе Красноярска – дети с ожогами в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Нападение в школе Красноярска – дети с ожогами в тяжелом состоянии
Ученики одной из школ Красноярска, попавшие в ожоговый центр после нападения сверстницы, остаются в стабильно тяжелом состоянии. Дети в сознании и... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ученики одной из школ Красноярска, попавшие в ожоговый центр после нападения сверстницы, остаются в стабильно тяжелом состоянии. Дети в сознании и самостоятельно дышат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.В среду стало известно, что в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. Изначально сообщалось о трех пострадавших, по последним данным краевого минздрава в результате ЧП госпитализированы пять учащихся.Как сообщили в пресс-службе Следкома по Красноярскому краю и Республике Хакасия, по факту инцидента возбуждены уголовные дела. Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности.Во вторник в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении. По данным следствия, поддерживая насильственную идеологию признанной в России террористической и запрещенной организации "Колумбайн"*, юноша искал информацию о ее деятельности в интернете и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.*Организация, признанная в РФ террористической.
Нападение в школе Красноярска – дети с ожогами в тяжелом состоянии

После поджога в школе Красноярска пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии

08:04 05.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ученики одной из школ Красноярска, попавшие в ожоговый центр после нападения сверстницы, остаются в стабильно тяжелом состоянии. Дети в сознании и самостоятельно дышат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.
"Состояние пострадавших несовершеннолетних в школе, которые находятся на лечении в реанимации регионального ожогового центра, на данный момент оценивается как тяжелое стабильное. Они в сознании, дышат самостоятельно. Администрация краевой больницы предоставила беспрепятственный доступ родителей к детям в отделение реанимации", – сказано в сообщении.
В среду стало известно, что в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. Изначально сообщалось о трех пострадавших, по последним данным краевого минздрава в результате ЧП госпитализированы пять учащихся.
Как сообщили в пресс-службе Следкома по Красноярскому краю и Республике Хакасия, по факту инцидента возбуждены уголовные дела. Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности.
Во вторник в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении. По данным следствия, поддерживая насильственную идеологию признанной в России террористической и запрещенной организации "Колумбайн"*, юноша искал информацию о ее деятельности в интернете и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.
*Организация, признанная в РФ террористической.
