https://crimea.ria.ru/20260205/nad-krymom-i-drugimi-regionami-za-noch-likvidirovali-95-ukrainskikh-dronov-1152961937.html

Над Крымом и другими регионами за ночь ликвидировали 95 украинских дронов

2026-02-05T07:30

2026-02-05T07:30

2026-02-05T07:37

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили над регионами страны 95 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Два вражеских дрона ликвидировали над Крымом, 21 – над акваторией Азовского моря, 36 – над территорией Краснодарского края, 27 – над Ростовской областью, восемь – над Белгородской, один – над Волгоградской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

новости