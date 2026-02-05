https://crimea.ria.ru/20260205/nad-krymom-i-drugimi-regionami-za-noch-likvidirovali-95-ukrainskikh-dronov-1152961937.html
Над Крымом и другими регионами за ночь ликвидировали 95 украинских дронов
2026-02-05T07:30
2026-02-05T07:30
2026-02-05T07:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили над регионами страны 95 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Два вражеских дрона ликвидировали над Крымом, 21 – над акваторией Азовского моря, 36 – над территорией Краснодарского края, 27 – над Ростовской областью, восемь – над Белгородской, один – над Волгоградской, перечислили в российском военном ведомстве.
Материал дополняется
07:30 05.02.2026 (обновлено: 07:37 05.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили над регионами страны 95 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Два вражеских дрона ликвидировали над Крымом, 21 – над акваторией Азовского моря, 36 – над территорией Краснодарского края, 27 – над Ростовской областью, восемь – над Белгородской, один – над Волгоградской, перечислили в российском военном ведомстве.
