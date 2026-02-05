Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и другими регионами за ночь ликвидировали 95 украинских дронов - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Над Крымом и другими регионами за ночь ликвидировали 95 украинских дронов
Над Крымом и другими регионами за ночь ликвидировали 95 украинских дронов - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Над Крымом и другими регионами за ночь ликвидировали 95 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили над регионами страны 95 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом,... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T07:30
2026-02-05T07:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили над регионами страны 95 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Два вражеских дрона ликвидировали над Крымом, 21 – над акваторией Азовского моря, 36 – над территорией Краснодарского края, 27 – над Ростовской областью, восемь – над Белгородской, один – над Волгоградской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2026
Над Крымом и другими регионами за ночь ликвидировали 95 украинских дронов

95 украинских дронов перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами за ночь

07:30 05.02.2026 (обновлено: 07:37 05.02.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили над регионами страны 95 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Два вражеских дрона ликвидировали над Крымом, 21 – над акваторией Азовского моря, 36 – над территорией Краснодарского края, 27 – над Ростовской областью, восемь – над Белгородской, один – над Волгоградской, перечислили в российском военном ведомстве.
