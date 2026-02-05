Рейтинг@Mail.ru
На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света - РИА Новости Крым, 05.02.2026
На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света
На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света - РИА Новости Крым, 05.02.2026
На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света
Шесть населенных пунктов в двух районах Крыма остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения на линии электропередачи. Об этом после полудня сообщили... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов в двух районах Крыма остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения на линии электропередачи. Об этом после полудня сообщили на предприятии "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что без света частично остались населенные пункты Завет-Ленинский, Мелководное, Пушкино Джанкойского района. Также обесточены Перевальное, Доброе, Заречное в Симферопольском районе."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – сообщили в "Крымэнерго".Утром в четверг также сообщалось, что три населенных пункта в Ленинском районе Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях. Накануне в Крыму из-за аварии на сетях частично без света остался Бахчисарайский район, а также Керчь.
На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света

В Крыму обесточены несколько населенных пунктов на севере полуострова и под Симферополем

12:47 05.02.2026
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов в двух районах Крыма остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения на линии электропередачи. Об этом после полудня сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Из-за аварийного отключения обесточено шесть населенных пунктов в двух районах Крыма", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что без света частично остались населенные пункты Завет-Ленинский, Мелководное, Пушкино Джанкойского района. Также обесточены Перевальное, Доброе, Заречное в Симферопольском районе.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – сообщили в "Крымэнерго".
Утром в четверг также сообщалось, что три населенных пункта в Ленинском районе Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях. Накануне в Крыму из-за аварии на сетях частично без света остался Бахчисарайский район, а также Керчь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричества
В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году
Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
 
Новости КрымаДжанкойский районСимферопольский районЭлектроэнергияЭлектросети КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
