На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света

На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света

На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света

Шесть населенных пунктов в двух районах Крыма остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения на линии электропередачи.

2026-02-05T12:47

2026-02-05T12:47

2026-02-05T12:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов в двух районах Крыма остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения на линии электропередачи. Об этом после полудня сообщили на предприятии "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что без света частично остались населенные пункты Завет-Ленинский, Мелководное, Пушкино Джанкойского района. Также обесточены Перевальное, Доброе, Заречное в Симферопольском районе."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – сообщили в "Крымэнерго".Утром в четверг также сообщалось, что три населенных пункта в Ленинском районе Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях. Накануне в Крыму из-за аварии на сетях частично без света остался Бахчисарайский район, а также Керчь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричестваВ Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 годуКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев

