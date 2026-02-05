https://crimea.ria.ru/20260205/na-kubani-nazvali-feykom-prikaz-peredavat-toplivo-na-nuzhdy-vs-rf-1152976304.html

На Кубани назвали фейком "приказ" передавать топливо на нужды ВС РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Информация о якобы новом приказе, в котором говорится, что аграрии Кубани должны передавать топливо ВС РФ, является фейком. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.В оперативном штабе пояснили, что "распоряжение" губернатора Краснодарского края и "приказ" и.о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федора Дереки, о том, что аграрии Кубани должны передать 30% имеющегося дизельного топлива и иных горюче-смазочных материалов на нужды Вооруженных сил Российской Федерации, распространили некоторые Telegram-каналы и ряд СМИ.По информации Министерства ТЭК и ЖКХ края, сейчас на Кубани отсутствуют перебои с поставками топлива на АЗС.Как отметили в минсельхозе края, все хозяйства также обеспечены семенами, техникой, топливом и горюче-смазочными материалами.Ранее неизвестные Telegram-каналы распространяли фейковое "постановление губернатора Краснодарского края" о программе по переселению жителей Донбасса с предоставлением жилья "в связи с кризисной ситуацией в Донецкой Народной Республике".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

