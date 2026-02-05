На Кубани назвали фейком "приказ" передавать топливо на нужды ВС РФ

https://crimea.ria.ru/20260205/na-kubani-nazvali-feykom-prikaz-peredavat-toplivo-na-nuzhdy-vs-rf-1152976304.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Информация о якобы новом приказе, в котором говорится, что аграрии Кубани должны передавать топливо ВС РФ, является фейком. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.В оперативном штабе пояснили, что "распоряжение" губернатора Краснодарского края и "приказ" и.о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федора Дереки, о том, что аграрии Кубани должны передать 30% имеющегося дизельного топлива и иных горюче-смазочных материалов на нужды Вооруженных сил Российской Федерации, распространили некоторые Telegram-каналы и ряд СМИ.По информации Министерства ТЭК и ЖКХ края, сейчас на Кубани отсутствуют перебои с поставками топлива на АЗС.Как отметили в минсельхозе края, все хозяйства также обеспечены семенами, техникой, топливом и горюче-смазочными материалами.Ранее неизвестные Telegram-каналы распространяли фейковое "постановление губернатора Краснодарского края" о программе по переселению жителей Донбасса с предоставлением жилья "в связи с кризисной ситуацией в Донецкой Народной Республике".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На Кубани назвали фейком "приказ" аграриям передавать топливо на нужды ВС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Информация о якобы новом приказе, в котором говорится, что аграрии Кубани должны передавать топливо ВС РФ, является фейком. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В оперативном штабе пояснили, что "распоряжение" губернатора Краснодарского края и "приказ" и.о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федора Дереки, о том, что аграрии Кубани должны передать 30% имеющегося дизельного топлива и иных горюче-смазочных материалов на нужды Вооруженных сил Российской Федерации, распространили некоторые Telegram-каналы и ряд СМИ.
"Это плохо сделанный фейк. Таких документов не существует. Подделки подготовлены с грубыми нарушениями инструкции по делопроизводству для исполнительных органов власти. Например, во втором пункте распоряжения его называют постановлением. Также указано, что документ должен быть опубликован. Естественно, подобных документов на официальном сайте не существует", - говорится в сообщении.
По информации Министерства ТЭК и ЖКХ края, сейчас на Кубани отсутствуют перебои с поставками топлива на АЗС.
Как отметили в минсельхозе края, все хозяйства также обеспечены семенами, техникой, топливом и горюче-смазочными материалами.
Ранее неизвестные Telegram-каналы распространяли
фейковое "постановление губернатора Краснодарского края" о программе по переселению жителей Донбасса с предоставлением жилья "в связи с кризисной ситуацией в Донецкой Народной Республике".
