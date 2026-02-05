Рейтинг@Mail.ru
На Кубани назвали фейком "приказ" передавать топливо на нужды ВС РФ - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/na-kubani-nazvali-feykom-prikaz-peredavat-toplivo-na-nuzhdy-vs-rf-1152976304.html
На Кубани назвали фейком "приказ" передавать топливо на нужды ВС РФ
На Кубани назвали фейком "приказ" передавать топливо на нужды ВС РФ - РИА Новости Крым, 05.02.2026
На Кубани назвали фейком "приказ" передавать топливо на нужды ВС РФ
Информация о якобы новом приказе, в котором говорится, что аграрии Кубани должны передавать топливо ВС РФ, является фейком. Об этом сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T13:54
2026-02-05T13:54
фейк
краснодарский край
новости
кубань
топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152975903_0:369:916:884_1920x0_80_0_0_b24a8eda92f3b6f2f23228130c68d689.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Информация о якобы новом приказе, в котором говорится, что аграрии Кубани должны передавать топливо ВС РФ, является фейком. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.В оперативном штабе пояснили, что "распоряжение" губернатора Краснодарского края и "приказ" и.о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федора Дереки, о том, что аграрии Кубани должны передать 30% имеющегося дизельного топлива и иных горюче-смазочных материалов на нужды Вооруженных сил Российской Федерации, распространили некоторые Telegram-каналы и ряд СМИ.По информации Министерства ТЭК и ЖКХ края, сейчас на Кубани отсутствуют перебои с поставками топлива на АЗС.Как отметили в минсельхозе края, все хозяйства также обеспечены семенами, техникой, топливом и горюче-смазочными материалами.Ранее неизвестные Telegram-каналы распространяли фейковое "постановление губернатора Краснодарского края" о программе по переселению жителей Донбасса с предоставлением жилья "в связи с кризисной ситуацией в Донецкой Народной Республике".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152975903_0:297:916:984_1920x0_80_0_0_522bf5dda1fe9b4cdaf9baefe8109ce6.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фейк, краснодарский край, новости, кубань, топливо
На Кубани назвали фейком "приказ" передавать топливо на нужды ВС РФ

На Кубани назвали фейком "приказ" аграриям передавать топливо на нужды ВС РФ

13:54 05.02.2026
 
© Оперштаб Краснодарский крайФейк опровергли на Кубани
Фейк опровергли на Кубани
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Информация о якобы новом приказе, в котором говорится, что аграрии Кубани должны передавать топливо ВС РФ, является фейком. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В оперативном штабе пояснили, что "распоряжение" губернатора Краснодарского края и "приказ" и.о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федора Дереки, о том, что аграрии Кубани должны передать 30% имеющегося дизельного топлива и иных горюче-смазочных материалов на нужды Вооруженных сил Российской Федерации, распространили некоторые Telegram-каналы и ряд СМИ.
"Это плохо сделанный фейк. Таких документов не существует. Подделки подготовлены с грубыми нарушениями инструкции по делопроизводству для исполнительных органов власти. Например, во втором пункте распоряжения его называют постановлением. Также указано, что документ должен быть опубликован. Естественно, подобных документов на официальном сайте не существует", - говорится в сообщении.
© Оперштаб Краснодарский крайФейк опровергли на Кубани
Фейк опровергли на Кубани
© Оперштаб Краснодарский край
Фейк опровергли на Кубани
По информации Министерства ТЭК и ЖКХ края, сейчас на Кубани отсутствуют перебои с поставками топлива на АЗС.
Как отметили в минсельхозе края, все хозяйства также обеспечены семенами, техникой, топливом и горюче-смазочными материалами.
Ранее неизвестные Telegram-каналы распространяли фейковое "постановление губернатора Краснодарского края" о программе по переселению жителей Донбасса с предоставлением жилья "в связи с кризисной ситуацией в Донецкой Народной Республике".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ФейкКраснодарский крайНовостиКубаньТопливо
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученых
15:07Загорелось здание "Известий" в Москве
14:58От великих научных открытий зависит будущее России – Путин
14:48Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС вместе с США
14:41Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских
14:34Шесть поездов в Крым и обратно задерживаются в пути после ЧП под Тамбовом
14:27Как будет действовать Россия после истечения срока действия ДСНВ
14:18В Крыму ФАС проверит цены на хлеб и булочки
14:07Оружие Победы: знаменитый пулемет Максима в инфографике
13:54На Кубани назвали фейком "приказ" передавать топливо на нужды ВС РФ
13:30Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными - Уиткофф
13:27Горящие цистерны в Тамбовской области тушат четыре пожарных поезда
13:19Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта
13:03Новости СВО: армия России продолжает наступление и громит врага
12:57Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
12:52В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад
12:47На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света
12:34Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы
12:22Под Сургутом произошел взрыв на заправке
12:10Задержка крымских поездов из-за ЧП под Тамбовом: актуальные данные
Лента новостейМолния