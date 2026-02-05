https://crimea.ria.ru/20260205/na-doroge-iz-sudaka-v-novyy-svet-posle-obvala-vveli-reversivnoe-dvizhenie-1152987378.html

На дороге из Судака в Новый Свет после обвала ввели реверсивное движение

На дороге из Судака в Новый Свет после обвала ввели реверсивное движение - РИА Новости Крым, 05.02.2026

На дороге из Судака в Новый Свет после обвала ввели реверсивное движение

На участке автомобильной дороги Судак – Новый Свет в Крыму начались восстановительные работы после частичного обвала подпорной стены. На поврежденном участке...

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. На участке автомобильной дороги Судак – Новый Свет в Крыму начались восстановительные работы после частичного обвала подпорной стены. На поврежденном участке ввели реверсивное движение. Об этом сообщил главы администрации Судака Кирилл Чебышев.В Крыму накануне на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена, на месте работают дорожные службы, сообщал Чебышев РИА Новости Крым в среду.Временные ограничения связаны с проведением работ по устранению последствий частичного обвала дорожного полотна, пояснил мэр. По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности.Глава администрации также обратился к водителям с просьбой учитывать информацию при планировании маршрутов, и добавил, что о сроках завершения работ и изменениях в организации движения сообщат дополнительно.Прокуратура Крыма ранее организовала проверку после сообщения о частичном обрушении подпорной стены на дороге в районе поселка Новый Свет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаютсяКогда в Ялте восстановят разрушенные наводнением подпорные стеныВ Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работы

