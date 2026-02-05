Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на дорогах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. На участке автомобильной дороги Судак – Новый Свет в Крыму начались восстановительные работы после частичного обвала подпорной стены. На поврежденном участке ввели реверсивное движение. Об этом сообщил главы администрации Судака Кирилл Чебышев.В Крыму накануне на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена, на месте работают дорожные службы, сообщал Чебышев РИА Новости Крым в среду.Временные ограничения связаны с проведением работ по устранению последствий частичного обвала дорожного полотна, пояснил мэр. По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности.Глава администрации также обратился к водителям с просьбой учитывать информацию при планировании маршрутов, и добавил, что о сроках завершения работ и изменениях в организации движения сообщат дополнительно.Прокуратура Крыма ранее организовала проверку после сообщения о частичном обрушении подпорной стены на дороге в районе поселка Новый Свет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаютсяКогда в Ялте восстановят разрушенные наводнением подпорные стеныВ Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работы
крым
судак
новый свет
РИА Новости Крым
Новости
крым, судак, новый свет, кирилл чебышев, дороги, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, логистика
На дороге из Судака в Новый Свет после обвала ввели реверсивное движение

На дороге к Новому Свету в Крыму начали ремонт обвалившейся стены и ввели реверс

19:23 05.02.2026
 
Дорога Судак – Новый Свет
Дорога Судак – Новый Свет
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. На участке автомобильной дороги Судак – Новый Свет в Крыму начались восстановительные работы после частичного обвала подпорной стены. На поврежденном участке ввели реверсивное движение. Об этом сообщил главы администрации Судака Кирилл Чебышев.
В Крыму накануне на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена, на месте работают дорожные службы, сообщал Чебышев РИА Новости Крым в среду.

"На участке автомобильной дороги Судак – Новый Свет в настоящее время введено реверсивное движение, регулируемое светофором", – написал Чебышев в своем Telegram-канале.

Временные ограничения связаны с проведением работ по устранению последствий частичного обвала дорожного полотна, пояснил мэр. По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности.
Глава администрации также обратился к водителям с просьбой учитывать информацию при планировании маршрутов, и добавил, что о сроках завершения работ и изменениях в организации движения сообщат дополнительно.
Прокуратура Крыма ранее организовала проверку после сообщения о частичном обрушении подпорной стены на дороге в районе поселка Новый Свет.
