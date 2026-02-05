https://crimea.ria.ru/20260205/mir-na-ukraine-napryamuyu-svyazan-s-prolongirovaniem-dnsv--politolog-1152978807.html

Мир на Украине напрямую связан с пролонгированием ДСНВ – политолог

Мир на Украине напрямую связан с пролонгированием ДСНВ – политолог - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Мир на Украине напрямую связан с пролонгированием ДСНВ – политолог

Окончание Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений напрямую связано с переговорным процессом между...

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Окончание Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений напрямую связано с переговорным процессом между Россией и Западом. Вопрос мира может быть решен, только когда речь со стороны США пойдет о пролонгировании ДСНВ и гарантиях безопасности для РФ, а не для Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По словам Шипилина, игнорирование США инициативы России пролонгировать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) имеет по меньшей мере два объяснения.С одной стороны, это показывает, что США продолжают пребывать в иллюзиях относительно того, что остаются гегемоном и теперь диктуют всем новые правила. С другой, свидетельствует, что "американцы не ждут опасности от России, так как знают, что это страна ответственная, и подвоха с ее стороны не будет", добавил политолог.В то же время США понимают, что конфигурация стратегических ядерных вооружений изменилась, гиперзвук полностью поменял расстановку сил, и сегодня Россия откровенно сильнее, а Америка уязвима, отметил Шипилин.Но конфликт на Украине показал, что угрозой для России могут быть не только Соединенные Штаты, но и Европа, где есть государства, обладающие ядерным оружием, пускай и не такого уровня, как у РФ, добавил Шипилин.Учитывая все это, важно отметить, что Россия начала специальную военную операцию потому, что возникли и нарастали угрозы ее безопасности, подчеркнул политолог.И то, что сегодня Запад – прежде всего Европа, но и США – в рамках переговорного процесса смещает акценты, говоря о безопасности Украины, а не Российской Федерации, свидетельствует о том, что к заключению мира там пока не готовы, считает Шипилин."Мы объявили в 2021 году, что Россия чувствует уязвимость, что больше терпеть не намерены и будем решать проблемы сами, раз не принимаете наших условий. Причем здесь вообще Украина? Речь идет о безопасности ядерной сверхдержавы. Вы об этом должны думать", – прокомментировал ситуацию политолог.Это значит, что Запад должен заявлять не о том, как "защитит" Украину от возможных нападок РФ после подписания мирного соглашения, а о ликвидации на Украине натовских британских баз со всей инфраструктурой, сокращении количества ВСУ, выводе украинских войск из Донбасса и так далее, но речь об этом не идет, подчеркнул Шипилин.И следовательно, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений должен стать одним из основополагающих документов в этой работе по достижению мира, считает он."Договор СНВ-3 напрямую связан с украинскими событиями и с этим переговорным процессом. И мы в конце концов, в конечном итоге будем разговаривать с американцами, а не с украинцами. Что касается Украины, то все будет решаться на поле боя", – резюмировал он.Ранее в МИД России назвали условие для диалога с США по стратегической стабильности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ МИД России сделал заявление в связи с истечением срока действия ДСНВ Предложения РФ в силе: в Кремле прокомментировали истечение срока ДСНВ

