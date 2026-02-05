https://crimea.ria.ru/20260205/medvedev-v-razvitie-svyazi-v-novykh-regionakh-i-krymu-investirovano-55-mlrd-1152982532.html
Медведев: в развитие связи в новых регионах и Крыму инвестировано 55 млрд
2026-02-05T16:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Общий объем инвестиций в развитие сети связи в новых регионах и Крыму с 2023 года составил 55,5 миллиардов рублей, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель совета директоров "Ростелекома" Дмитрий Медведев."Необходимо продолжать эту работу, сохраняя набранные темпы", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
