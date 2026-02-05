Рейтинг@Mail.ru
Медведев: в развитие связи в новых регионах и Крыму инвестировано 55 млрд - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/medvedev-v-razvitie-svyazi-v-novykh-regionakh-i-krymu-investirovano-55-mlrd-1152982532.html
Медведев: в развитие связи в новых регионах и Крыму инвестировано 55 млрд
Медведев: в развитие связи в новых регионах и Крыму инвестировано 55 млрд - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Медведев: в развитие связи в новых регионах и Крыму инвестировано 55 млрд
Общий объем инвестиций в развитие сети связи в новых регионах и Крыму с 2023 года составил 55,5 миллиардов рублей, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T16:43
2026-02-05T16:43
ростелеком
дмитрий медведев
связь
связь в крыму
крым
новости крыма
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149631935_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_fd7a6ad73e8dc1194b2e686ba6024721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Общий объем инвестиций в развитие сети связи в новых регионах и Крыму с 2023 года составил 55,5 миллиардов рублей, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель совета директоров "Ростелекома" Дмитрий Медведев."Необходимо продолжать эту работу, сохраняя набранные темпы", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149631935_78:0:878:600_1920x0_80_0_0_ae95b92f6211df37bc83aa4ee3f88a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростелеком, дмитрий медведев, связь, связь в крыму, крым, новости крыма, новые регионы россии
Медведев: в развитие связи в новых регионах и Крыму инвестировано 55 млрд

Инвестиции в развитие связи в новых регионах и Крыму превысили 55 млрд рублей - Медведев

16:43 05.02.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВышка связи
Вышка связи
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Общий объем инвестиций в развитие сети связи в новых регионах и Крыму с 2023 года составил 55,5 миллиардов рублей, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель совета директоров "Ростелекома" Дмитрий Медведев.
"Компания последовательно исполняет поручения президента. С 2023 по 2025 год количество базовых станций увеличилось более чем в шесть раз, а число абонентов выросло в восемь раз – почти до 1,5 миллиона человек", - написал Медведев в Max по итогам заседания совета директоров "Ростелекома".
"Необходимо продолжать эту работу, сохраняя набранные темпы", - добавил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РостелекомДмитрий МедведевСвязьСвязь в КрымуКрымНовости КрымаНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ – условия
17:52Лавров: языковые и религиозные свободы на Украине – не предмет торга
17:41Россия не потерпит "торга людьми" в переговорном процессе
17:20Пожар на ж/д станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован
17:14Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов
17:11Остановила пьяного с ножом: в Оренбурге наградят воспитательницу детсада
16:58Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания
16:50Назначен главный врач больницы имени Семашко в Симферополе
16:43Медведев: в развитие связи в новых регионах и Крыму инвестировано 55 млрд
16:39Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области
16:35Задержки поездов в Крым и на материк: ситуация к этому часу
16:11Кто вернулся из плена при обмене между Россией и Украиной - подробности
16:02Тишина на фоне рекорда: что скрывает сверхактивная группа пятен на Солнце
15:55Единство народов России лежит в основе наших побед – Путин
15:42В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученых
15:07Загорелось здание "Известий" в Москве
14:58От великих научных открытий зависит будущее России – Путин
14:48Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС вместе с США
14:41Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских
14:34Шесть поездов в Крым и обратно задерживаются в пути после ЧП под Тамбовом
Лента новостейМолния