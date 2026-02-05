Рейтинг@Mail.ru
Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/medvedev-pokhischenie-maduro--chast-bolee-vazhnoy-tseli-ssha-1152965318.html
Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является частью гораздо более важной для США цели – получить фактический и юридический контроль над всем Западным РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T10:06
2026-02-05T10:06
николас мадуро
венесуэла
сша
дональд трамп
политика
дмитрий медведев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152179148_0:388:828:853_1920x0_80_0_0_8d08756da127270dfd1d311c2bdcdfdc.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является частью гораздо более важной для США цели – получить фактический и юридический контроль над всем Западным полушарием. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.По словам Медведева, случившееся в начале 2026 года в Каракасе "мощнейшее геополитическое землетрясение" заставляет по-новому взглянуть на основы миропорядка, заложенного 80 лет назад по итогам Второй мировой войны.При этом, отметил он, США стремятся получить не только фактический контроль по принципу "делаю, потому что могу сделать", но и закрепить "приобретения" де-юре.Как отметил Медведев, такая концепция "очень нравится новым политическим и бизнес-элитам США"."Ведь если невозможно противостоять многополярному миру, включающему Китай, Индию, Россию и других ключевых игроков, можно построить американоцентричный рай в одном отдельно взятом полушарии. Типа Европа – ничто, поэтому России – Европа. Китаю и Индии – Азия. Ну а Стране свободы – все Западное полушарие", – пояснил политик.Атака на Венесуэлу и похищение МадуроУтром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов страны, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, а президента республики Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркнул постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.8 января стало известно, что президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес были ранены при похищении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке
венесуэла
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152179148_0:311:828:931_1920x0_80_0_0_4d834e4a9b2cd50d3cc62e9cc20a5ecd.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николас мадуро, венесуэла, сша, дональд трамп, политика, дмитрий медведев, в мире
Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США

Похищение Мадуро является частью цели США заполучить Западное полушарие – Медведев

10:06 05.02.2026
 
© REUTERS / @realDonaldTrumpДональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле
Дональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / @realDonaldTrump
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является частью гораздо более важной для США цели – получить фактический и юридический контроль над всем Западным полушарием. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.
По словам Медведева, случившееся в начале 2026 года в Каракасе "мощнейшее геополитическое землетрясение" заставляет по-новому взглянуть на основы миропорядка, заложенного 80 лет назад по итогам Второй мировой войны.
"И тут дело не просто в наглом похищении президента суверенной Венесуэлы Николаса Мадуро как абсолютно разнузданном акте нарушения международного права. По сути, открытый киднеппинг высшего должностного лица – часть гораздо более важной цели: заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение", – пишет замглавы Совбеза РФ.
При этом, отметил он, США стремятся получить не только фактический контроль по принципу "делаю, потому что могу сделать", но и закрепить "приобретения" де-юре.
Как отметил Медведев, такая концепция "очень нравится новым политическим и бизнес-элитам США".
"Ведь если невозможно противостоять многополярному миру, включающему Китай, Индию, Россию и других ключевых игроков, можно построить американоцентричный рай в одном отдельно взятом полушарии. Типа Европа – ничто, поэтому России – Европа. Китаю и Индии – Азия. Ну а Стране свободы – все Западное полушарие", – пояснил политик.

Атака на Венесуэлу и похищение Мадуро

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов страны, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, а президента республики Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркнул постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.
Вечером 5 января Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.
Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.
8 января стало известно, что президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес были ранены при похищении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США
Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа
"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке
 
Николас МадуроВенесуэлаСШАДональд ТрампПолитикаДмитрий МедведевВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:25Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов
10:22Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ
10:06Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
09:57Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России
09:42СВО является актом самообороны России – Медведев
09:41Пуля вместо оплаты: в Севастополе пенсионер стрелял в мастера по котлам
09:33Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа
09:17Часть восточного Крыма обесточена
09:12Крымский мост сейчас - обстановка на утро четверга
08:52Дошло плазменное облако: на Земле магнитные бури планетарного масштаба
08:318 поездов крымского направления опаздывают из-за ЧП в Тамбовской области
08:16В школе в Новосибирской области обрушилась крыша
08:04Нападение в школе Красноярска – дети с ожогами в тяжелом состоянии
07:47Спецтехника дежурит круглосуточно: дорожная обстановка в Крыму
07:30Над Крымом и другими регионами за ночь ликвидировали 95 украинских дронов
07:22Массированная воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно
07:07В "Крымэнерго" сообщили о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды
06:37В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов
06:09Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоит
00:01В четверг в Крыму начнется оттепель
Лента новостейМолния