Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является частью гораздо более важной для США цели – получить фактический и юридический контроль над всем Западным РИА Новости Крым, 05.02.2026
05.02.2026
2026-02-05T10:06
2026-02-05T10:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является частью гораздо более важной для США цели – получить фактический и юридический контроль над всем Западным полушарием. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.По словам Медведева, случившееся в начале 2026 года в Каракасе "мощнейшее геополитическое землетрясение" заставляет по-новому взглянуть на основы миропорядка, заложенного 80 лет назад по итогам Второй мировой войны.При этом, отметил он, США стремятся получить не только фактический контроль по принципу "делаю, потому что могу сделать", но и закрепить "приобретения" де-юре.Как отметил Медведев, такая концепция "очень нравится новым политическим и бизнес-элитам США"."Ведь если невозможно противостоять многополярному миру, включающему Китай, Индию, Россию и других ключевых игроков, можно построить американоцентричный рай в одном отдельно взятом полушарии. Типа Европа – ничто, поэтому России – Европа. Китаю и Индии – Азия. Ну а Стране свободы – все Западное полушарие", – пояснил политик.Атака на Венесуэлу и похищение МадуроУтром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов страны, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, а президента республики Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркнул постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.8 января стало известно, что президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес были ранены при похищении.
Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
Похищение Мадуро является частью цели США заполучить Западное полушарие – Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является частью гораздо более важной для США цели – получить фактический и юридический контроль над всем Западным полушарием. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.
По словам Медведева, случившееся в начале 2026 года в Каракасе "мощнейшее геополитическое землетрясение" заставляет по-новому взглянуть на основы миропорядка, заложенного 80 лет назад по итогам Второй мировой войны.
"И тут дело не просто в наглом похищении президента суверенной Венесуэлы Николаса Мадуро как абсолютно разнузданном акте нарушения международного права. По сути, открытый киднеппинг высшего должностного лица – часть гораздо более важной цели: заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение", – пишет замглавы Совбеза РФ.
При этом, отметил он, США стремятся получить не только фактический контроль по принципу "делаю, потому что могу сделать", но и закрепить "приобретения" де-юре.
Как отметил Медведев, такая концепция "очень нравится новым политическим и бизнес-элитам США".
"Ведь если невозможно противостоять многополярному миру, включающему Китай, Индию, Россию и других ключевых игроков, можно построить американоцентричный рай в одном отдельно взятом полушарии. Типа Европа – ничто, поэтому России – Европа. Китаю и Индии – Азия. Ну а Стране свободы – все Западное полушарие", – пояснил политик.
Атака на Венесуэлу и похищение Мадуро
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы
, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии
в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов страны, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже президент США Дональд Трамп заявил
, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, а президента республики Николаса Мадуро и его жену захватили
и вывезли из страны.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем
и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркнул постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.
Вечером 5 января Мадуро на судебном заседании заявил
, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.
Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес
.
8 января стало известно, что президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес были ранены
при похищении.
