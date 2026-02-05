https://crimea.ria.ru/20260205/medvedev-pokhischenie-maduro--chast-bolee-vazhnoy-tseli-ssha-1152965318.html

Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является частью гораздо более важной для США цели – получить фактический и юридический контроль над всем Западным

николас мадуро

венесуэла

сша

дональд трамп

политика

дмитрий медведев

в мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является частью гораздо более важной для США цели – получить фактический и юридический контроль над всем Западным полушарием. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.По словам Медведева, случившееся в начале 2026 года в Каракасе "мощнейшее геополитическое землетрясение" заставляет по-новому взглянуть на основы миропорядка, заложенного 80 лет назад по итогам Второй мировой войны.При этом, отметил он, США стремятся получить не только фактический контроль по принципу "делаю, потому что могу сделать", но и закрепить "приобретения" де-юре.Как отметил Медведев, такая концепция "очень нравится новым политическим и бизнес-элитам США"."Ведь если невозможно противостоять многополярному миру, включающему Китай, Индию, Россию и других ключевых игроков, можно построить американоцентричный рай в одном отдельно взятом полушарии. Типа Европа – ничто, поэтому России – Европа. Китаю и Индии – Азия. Ну а Стране свободы – все Западное полушарие", – пояснил политик.Атака на Венесуэлу и похищение МадуроУтром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов страны, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, а президента республики Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркнул постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.8 января стало известно, что президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес были ранены при похищении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке

