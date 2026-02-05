Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
Неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму. Однако напрямую стать причиной подземных толчков магнитные бури РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму. Однако напрямую стать причиной подземных толчков магнитные бури вряд ли смогут. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.2 февраля в 12:47 в Азовском море произошло сильное землетрясение. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти км от Щелкино. Вечером того же дня зарегистрирован афтершок магнитудой 2,1. Вместе с тем, сегодня на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. В течение суток ученые ожидают повышения показателей до уровня G2-G3. Вместе с тем, делать какие-либо прогнозы сейчас не имеет смысла, добавила Марина Бондарь.Ранее отмечалось, что геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года.Также директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман сообщал, что землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму. Однако напрямую стать причиной подземных толчков магнитные бури вряд ли смогут. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.
2 февраля в 12:47 в Азовском море произошло сильное землетрясение. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти км от Щелкино. Вечером того же дня зарегистрирован афтершок магнитудой 2,1. Вместе с тем, сегодня на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. В течение суток ученые ожидают повышения показателей до уровня G2-G3.
"Геомагнитная активность может стать спусковым крючком для уже готовящегося землетрясения, при наличии упругой деформации в земле. То есть, если накоплено достаточно энергии и, как говорится, "держаться нет сил". В данном случае, возможно абсолютно все, и тем не менее, мы понемногу "разряжаемся", что очень неплохо", - рассказала сейсмолог.
Вместе с тем, делать какие-либо прогнозы сейчас не имеет смысла, добавила Марина Бондарь.
Ранее отмечалось, что геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года.
Также директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман сообщал, что землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.
