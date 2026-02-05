https://crimea.ria.ru/20260205/magnitnye-buri-mogut-stat-spuskovym-kryuchkom-dlya-novogo-zemletryaseniya-1152966887.html

Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму. Однако напрямую стать причиной подземных толчков магнитные бури вряд ли смогут. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.2 февраля в 12:47 в Азовском море произошло сильное землетрясение. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти км от Щелкино. Вечером того же дня зарегистрирован афтершок магнитудой 2,1. Вместе с тем, сегодня на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. В течение суток ученые ожидают повышения показателей до уровня G2-G3. Вместе с тем, делать какие-либо прогнозы сейчас не имеет смысла, добавила Марина Бондарь.Ранее отмечалось, что геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года.Также директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман сообщал, что землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиКрымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном телеПочему ученые не могут предсказать землетрясения

