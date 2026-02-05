https://crimea.ria.ru/20260205/lavrov-yazykovye-i-religioznye-svobody-na-ukraine--ne-predmet-torga-1152984730.html

Лавров: языковые и религиозные свободы на Украине – не предмет торга

Лавров: языковые и религиозные свободы на Украине – не предмет торга - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Лавров: языковые и религиозные свободы на Украине – не предмет торга

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемыми гарантии безопасности Украине, которые направлены на "увековечивание" нынешнего русофобского режима в Киеве.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемыми гарантии безопасности Украине, которые направлены на "увековечивание" нынешнего русофобского режима в Киеве. Об этом министр заявил в интервью телеканалу RT.Он подчеркнул, что на Украине запрещен не просто язык, а язык коренного народа этих земель, официальный язык ООН.Лавров напомнил, что в украинской конституции записано, что государство обязуется уважать права русского и других национальных меньшинств."Когда эту тему "забывают" на Западе и говорят, что (Владимиру) Зеленскому дадут гарантии безопасности, значит они хотят сохранить его нацистский режим. Это плохо", – констатировал глава российского дипведомства.Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве оценили состоявшиеся переговоры в Абу-Даби В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров

