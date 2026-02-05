https://crimea.ria.ru/20260205/lavrov-yazykovye-i-religioznye-svobody-na-ukraine--ne-predmet-torga-1152984730.html
Лавров: языковые и религиозные свободы на Украине – не предмет торга
Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемыми гарантии безопасности Украине, которые направлены на "увековечивание" нынешнего русофобского режима в Киеве. РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемыми гарантии безопасности Украине, которые направлены на "увековечивание" нынешнего русофобского режима в Киеве. Об этом министр заявил в интервью телеканалу RT.
"Когда нам по-прежнему говорят про "гарантии безопасности", у меня простой вопрос: гарантии безопасности какого государства вы имеете в виду? Того, где в единственной в мире стране запрещен русский язык?.. Если они (страны Запада – ред.) хотят "увековечить" гарантиями безопасности именно этот режим, неважно на какой территории, – это неприемлемо", – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что на Украине запрещен не просто язык, а язык коренного народа этих земель, официальный язык ООН.
"Даже если они попытаются разменять какие-то "уступки" по русскому языку – это будет подло, нечестно. Потому что и языковые свободы, и религиозные свободы записаны в Уставе ООН. Это не может быть предметом торга", – отметил глава МИД РФ.
Лавров напомнил, что в украинской конституции записано, что государство обязуется уважать права русского и других национальных меньшинств.
"Когда эту тему "забывают" на Западе и говорят, что (Владимиру) Зеленскому дадут гарантии безопасности, значит они хотят сохранить его нацистский режим. Это плохо", – констатировал глава российского дипведомства.
Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.
