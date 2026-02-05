https://crimea.ria.ru/20260205/lavrov-rasskazal-o-sovesti-i-terpenii-rossii-v-otnoshenii-ukrainy-1152986822.html

Лавров рассказал о совести и терпении России в отношении Украины

Лавров рассказал о совести и терпении России в отношении Украины - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Лавров рассказал о совести и терпении России в отношении Украины

Именно киевский режим первым начал атаковать энергетические и гражданские объекты, совесть России чиста, но терпение не безгранично. Об этом заявил глава МИД РФ РИА Новости Крым, 05.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Именно киевский режим первым начал атаковать энергетические и гражданские объекты, совесть России чиста, но терпение не безгранично. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT, комментируя обвинения со стороны Украины в ударах по энергетической инфраструктуре.Лавров напомнил о многочисленных примерах доброй воли со стороны России, о которых "все почему-то забывают". В частности, в марте 2025 года президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил объявить энергетическое перемирие на месяц. Президент РФ в тот же день публично поддержал это предложение. На протяжении месяца Вооруженные силы РФ вообще не трогали энергетические объекты Украины. При этом киевский режим за этот же период более 130 раз атаковал энергетические гражданские объекты России, отметил глава МИД.Он добавил, что Россия готова видеть дружественную Украину "в качестве соседа на долгие, вечные времена". Она не обязательно должна быть союзной РФ, но нейтральной и доброжелательной, пояснил глава российского дипведомства. Это предполагает уважение не только прав жителей той территории, которая будет оставаться за Украиной, не только уважение их прав в отношении доступа к благам цивилизации, но и отношение к их базовым правам человека, включая язык, образование и религию.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

