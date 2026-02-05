Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о совести и терпении России в отношении Украины - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/lavrov-rasskazal-o-sovesti-i-terpenii-rossii-v-otnoshenii-ukrainy-1152986822.html
Лавров рассказал о совести и терпении России в отношении Украины
Лавров рассказал о совести и терпении России в отношении Украины - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Лавров рассказал о совести и терпении России в отношении Украины
Именно киевский режим первым начал атаковать энергетические и гражданские объекты, совесть России чиста, но терпение не безгранично. Об этом заявил глава МИД РФ РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T19:01
2026-02-05T19:01
россия
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
удары по украине
энергосистема украины
новости
политика
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137118108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_72f5a214342b8fac5e11feb7b159d20f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Именно киевский режим первым начал атаковать энергетические и гражданские объекты, совесть России чиста, но терпение не безгранично. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT, комментируя обвинения со стороны Украины в ударах по энергетической инфраструктуре.Лавров напомнил о многочисленных примерах доброй воли со стороны России, о которых "все почему-то забывают". В частности, в марте 2025 года президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил объявить энергетическое перемирие на месяц. Президент РФ в тот же день публично поддержал это предложение. На протяжении месяца Вооруженные силы РФ вообще не трогали энергетические объекты Украины. При этом киевский режим за этот же период более 130 раз атаковал энергетические гражданские объекты России, отметил глава МИД.Он добавил, что Россия готова видеть дружественную Украину "в качестве соседа на долгие, вечные времена". Она не обязательно должна быть союзной РФ, но нейтральной и доброжелательной, пояснил глава российского дипведомства. Это предполагает уважение не только прав жителей той территории, которая будет оставаться за Украиной, не только уважение их прав в отношении доступа к благам цивилизации, но и отношение к их базовым правам человека, включая язык, образование и религию.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137118108_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_243847daf21bdbcd2c2d77a587fb7481.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, удары по украине, энергосистема украины, новости, политика, внешняя политика
Лавров рассказал о совести и терпении России в отношении Украины

Украина первой начала атаковать энергетические и гражданские объекты России – Лавров

19:01 05.02.2026
 
© ГУ МЧС России Пожар на нефтебазе в Луганске
Пожар на нефтебазе в Луганске
© ГУ МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Именно киевский режим первым начал атаковать энергетические и гражданские объекты, совесть России чиста, но терпение не безгранично. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT, комментируя обвинения со стороны Украины в ударах по энергетической инфраструктуре.
"Сейчас закатили истерику по поводу того, что мы якобы бесчеловечно обесточиваем города, люди страдают, замерзают, Россия бьет по энергетическим объектам. Мы никогда не начинали этих действий. Именно украинцы начали первыми бить по энергетическим и по другим гражданским объектам, включая жилые дома, магазины, больницы", - сказал министр.
Лавров напомнил о многочисленных примерах доброй воли со стороны России, о которых "все почему-то забывают". В частности, в марте 2025 года президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил объявить энергетическое перемирие на месяц.
Президент РФ в тот же день публично поддержал это предложение. На протяжении месяца Вооруженные силы РФ вообще не трогали энергетические объекты Украины. При этом киевский режим за этот же период более 130 раз атаковал энергетические гражданские объекты России, отметил глава МИД.
"Наша совесть чиста, и терпение наше не безгранично. Надо знать русский характер по пословице "семь раз отмерь, один раз отрежь". Мы очень долго отмеряли и делали из этого выводы", – подчеркнул Лавров.
Он добавил, что Россия готова видеть дружественную Украину "в качестве соседа на долгие, вечные времена". Она не обязательно должна быть союзной РФ, но нейтральной и доброжелательной, пояснил глава российского дипведомства. Это предполагает уважение не только прав жителей той территории, которая будет оставаться за Украиной, не только уважение их прав в отношении доступа к благам цивилизации, но и отношение к их базовым правам человека, включая язык, образование и религию.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияУкраинаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровУдары по УкраинеЭнергосистема УкраиныНовостиПолитикаВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Куроедов
20:03Инфекция в пансионате в Москве – 10 пенсионеров в больнице
19:59В Белогорском районе Крыма перекроют дороги и проведут эвакуацию
19:40Травма малыша в частном детсаду в Севастополе – дело у Бастрыкина
19:27Бездомные собаки систематически нападают на людей в Феодосии
19:23На дороге из Судака в Новый Свет после обвала ввели реверсивное движение
19:12Крым ждет резкое похолодание
19:01Лавров рассказал о совести и терпении России в отношении Украины
18:45Задержка поездов в Крым – актуальные данные
18:23В Севастополе открыли поликлинику на 400 посещений в смену
18:19Хотела устроить взрыв: агент Киева в Ростове-на-Дону получила 17 лет
18:11"Жалкая дипломатия": Лавров об обещаниях Макрона позвонить Путину
18:06Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ – условия
17:52Лавров: языковые и религиозные свободы на Украине – не предмет торга
17:41Россия не потерпит "торга людьми" в переговорном процессе
17:20Пожар на ж/д станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован
17:14Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов
17:11Остановила пьяного с ножом: в Оренбурге наградят воспитательницу детсада
16:58Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания
16:50Назначен главный врач больницы имени Семашко в Симферополе
Лента новостейМолния