Кто вернулся из плена при обмене между Россией и Украиной - подробности

Кто вернулся из плена при обмене между Россией и Украиной - подробности

2026-02-05T16:11

2026-02-05T16:11

2026-02-05T16:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В рамках Стамбульских договоренностей состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной, среди которых стороны передали также по пять раненых бойцов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Как ранее сообщалось, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Бойцов доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.В ведомстве также отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев срывает процесс обмена военнопленными – МоскальковаВ Россию вернулись 2,3 тысячи военных и 170 мирных жителей за год – МИДБезопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД

