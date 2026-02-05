https://crimea.ria.ru/20260205/kto-vernulsya-iz-plena-pri-obmene-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy---podrobnosti-1152981073.html
Кто вернулся из плена при обмене между Россией и Украиной - подробности
Кто вернулся из плена при обмене между Россией и Украиной - подробности
В рамках Стамбульских договоренностей состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной, среди которых стороны передали также по пять раненых бойцов. Об... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T16:11
2026-02-05T16:11
2026-02-05T16:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В рамках Стамбульских договоренностей состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной, среди которых стороны передали также по пять раненых бойцов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Как ранее сообщалось, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Бойцов доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.В ведомстве также отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев срывает процесс обмена военнопленными – МоскальковаВ Россию вернулись 2,3 тысячи военных и 170 мирных жителей за год – МИДБезопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД
16:11 05.02.2026 (обновлено: 16:17 05.02.2026)