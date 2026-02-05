Рейтинг@Mail.ru
Кто вернулся из плена при обмене между Россией и Украиной - подробности - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/kto-vernulsya-iz-plena-pri-obmene-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy---podrobnosti-1152981073.html
Кто вернулся из плена при обмене между Россией и Украиной - подробности
Кто вернулся из плена при обмене между Россией и Украиной - подробности - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Кто вернулся из плена при обмене между Россией и Украиной - подробности
В рамках Стамбульских договоренностей состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной, среди которых стороны передали также по пять раненых бойцов. Об... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T16:11
2026-02-05T16:17
обмен пленными
украина
россия
владимир мединский
новости
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152980937_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_5bff2f870b85cb1d86e9842e2863ca8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В рамках Стамбульских договоренностей состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной, среди которых стороны передали также по пять раненых бойцов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Как ранее сообщалось, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Бойцов доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.В ведомстве также отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев срывает процесс обмена военнопленными – МоскальковаВ Россию вернулись 2,3 тысячи военных и 170 мирных жителей за год – МИДБезопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД
https://crimea.ria.ru/20260205/rossiya-vernula-iz-ukrainskogo-plena-157-voennykh-i-troikh-grazhdanskikh-1152977874.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152980937_121:0:1160:779_1920x0_80_0_0_b4d03e6d6f7d7bc29827ce45bb800c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обмен пленными, украина, россия, владимир мединский, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот
Кто вернулся из плена при обмене между Россией и Украиной - подробности

Кто вернулся из плена при обмене между Россией и Украиной - подробности

16:11 05.02.2026 (обновлено: 16:17 05.02.2026)
 
© Telegram Владимир МединскийИз украинского плена вернулись 157 российских военных
Из украинского плена вернулись 157 российских военных
© Telegram Владимир Мединский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В рамках Стамбульских договоренностей состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной, среди которых стороны передали также по пять раненых бойцов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"На сей раз 152 на 152. Наши ребята вернулись домой, это главное. С украинской стороны пленные из той тысячи, которую Украина не хотела брать. Также с каждой стороны передано по пять раненых. Вернулись трое гражданских из Курской области, которых вэсэушники еще в 2024 году фактически взяли в заложники", - написал Мединский в своем ТГ-канале.
Как ранее сообщалось, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Бойцов доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
В ведомстве также отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев срывает процесс обмена военнопленными – Москалькова
В Россию вернулись 2,3 тысячи военных и 170 мирных жителей за год – МИД
Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД
Из украинского плена вернулись 157 российских военных
14:41
Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских
 
Обмен пленнымиУкраинаРоссияВладимир МединскийНовостиНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ – условия
17:52Лавров: языковые и религиозные свободы на Украине – не предмет торга
17:41Россия не потерпит "торга людьми" в переговорном процессе
17:20Пожар на ж/д станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован
17:14Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов
17:11Остановила пьяного с ножом: в Оренбурге наградят воспитательницу детсада
16:58Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания
16:50Назначен главный врач больницы имени Семашко в Симферополе
16:43Медведев: в развитие связи в новых регионах и Крыму инвестировано 55 млрд
16:39Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области
16:35Задержки поездов в Крым и на материк: ситуация к этому часу
16:11Кто вернулся из плена при обмене между Россией и Украиной - подробности
16:02Тишина на фоне рекорда: что скрывает сверхактивная группа пятен на Солнце
15:55Единство народов России лежит в основе наших побед – Путин
15:42В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученых
15:07Загорелось здание "Известий" в Москве
14:58От великих научных открытий зависит будущее России – Путин
14:48Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС вместе с США
14:41Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских
14:34Шесть поездов в Крым и обратно задерживаются в пути после ЧП под Тамбовом
Лента новостейМолния