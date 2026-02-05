Рейтинг@Mail.ru
Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России - РИА Новости Крым, 05.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260205/krymskiy-tyazheloatlet-zanyal-pervoe-mesto-na-kubke-rossii-1152981423.html
Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России
Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России
Крымский спортсмен, мастер спорта международного класса Геворг Серобян завоевал первенство на Кубке России по тяжелой атлетике в Москве. Об этом сообщил в своем РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Крымский спортсмен, мастер спорта международного класса Геворг Серобян завоевал первенство на Кубке России по тяжелой атлетике в Москве. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава Крыма Сергей Аксенов.На всероссийских соревнованиях в Люберцах крымчанин представляет сборную команду республики. Всего в состязаниях участвует более 230 спортсменов из 45 регионов России, добавил глава РК.Кубок России по тяжелой атлетике является отборочным на Чемпионат Европы-2026 и первым этапом отбора на Спартакиаду сильнейших.Ранее Аксенов сообщал, что сборная Крыма одержала победу на чемпионате России по пулевой стрельбе, который проходил в Ижевске.
новости, крым, сергей аксенов, новости крыма, спорт
Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России

Спортсмен из Крыма завоевал первое место на Кубке России по тяжелой атлетике

21:16 05.02.2026
 
Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России
Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Крымский спортсмен, мастер спорта международного класса Геворг Серобян завоевал первенство на Кубке России по тяжелой атлетике в Москве. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"Несмотря на большую конкуренцию, Геворг Серобян продемонстрировал высокий уровень подготовки и занял первое место в весовой категории до 81 кг. Ему удалось поднять штангу весом 175 кг в толчке, а в рывке он осилил 157-килограммовую штангу", - поделился Аксенов.
На всероссийских соревнованиях в Люберцах крымчанин представляет сборную команду республики. Всего в состязаниях участвует более 230 спортсменов из 45 регионов России, добавил глава РК.
Кубок России по тяжелой атлетике является отборочным на Чемпионат Европы-2026 и первым этапом отбора на Спартакиаду сильнейших.
Ранее Аксенов сообщал, что сборная Крыма одержала победу на чемпионате России по пулевой стрельбе, который проходил в Ижевске.
