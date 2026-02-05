https://crimea.ria.ru/20260205/krymskiy-tyazheloatlet-zanyal-pervoe-mesto-na-kubke-rossii-1152981423.html
Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России
Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России
Крымский спортсмен, мастер спорта международного класса Геворг Серобян завоевал первенство на Кубке России по тяжелой атлетике в Москве. Об этом сообщил в своем
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Крымский спортсмен, мастер спорта международного класса Геворг Серобян завоевал первенство на Кубке России по тяжелой атлетике в Москве. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава Крыма Сергей Аксенов.На всероссийских соревнованиях в Люберцах крымчанин представляет сборную команду республики. Всего в состязаниях участвует более 230 спортсменов из 45 регионов России, добавил глава РК.Кубок России по тяжелой атлетике является отборочным на Чемпионат Европы-2026 и первым этапом отбора на Спартакиаду сильнейших.Ранее Аксенов сообщал, что сборная Крыма одержала победу на чемпионате России по пулевой стрельбе, который проходил в Ижевске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он былКрымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спортаКрымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматам
