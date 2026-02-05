Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на утро четверга
Крымский мост в четверг утром работает в штатном режиме и свободен для проезда с обеих сторон. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о...
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Крымский мост в четверг утром работает в штатном режиме и свободен для проезда с обеих сторон. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:12 05.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Крымский мост в четверг утром работает в штатном режиме и свободен для проезда с обеих сторон. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
