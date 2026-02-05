Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/krymchanin-sdal-sbu-mesta-dislokatsii-rossiyskikh-voysk-i-voennoy-tekhniki-1152974056.html
Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
Жителя Крыма задержали за передачу СБУ данных о военной технике и военнослужащих РФ, ообщает прокуратура республики. РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T12:57
2026-02-05T12:57
крым
новости крыма
госизмена
прокуратура республики крым
сбу (служба безопасности украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261868_0:88:1620:999_1920x0_80_0_0_b884794b1c7fadb561b04331def37986.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Жителя Крыма задержали за передачу СБУ данных о военной технике и военнослужащих РФ, ообщает прокуратура республики.По данным ведомства, в 2023 году фигурант, будучи противником спецоперации, вызвался помогать иностранной разведке. Он связался с представителем службы безопасности Украины и получил задание.Сотрудникам ФСБ по Крыму и Севастополю удалось задержать шпиона. Было возбуждено и расследовано уголовное дело, сейчас его материалы направлены в Верховный Суд республики.Ранее сообщалось, что жителя Симферопольского района Крыма задержали за призывы убивать русских.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сливал" Украине фото ПВО: крымчанин получил 18 лет колонии за госизмену Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в СевастополеДавала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 лет
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261868_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cae302dcaa23939014811142eb858e4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, госизмена, прокуратура республики крым, сбу (служба безопасности украины)
Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники

Житель Крыма задержан за передачу СБУ данных о военной технике и военнослужащих РФ

12:57 05.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Жителя Крыма задержали за передачу СБУ данных о военной технике и военнослужащих РФ, ообщает прокуратура республики.
По данным ведомства, в 2023 году фигурант, будучи противником спецоперации, вызвался помогать иностранной разведке. Он связался с представителем службы безопасности Украины и получил задание.

"В июле 2024 года по заданию куратора он осуществил фотосъемку дислокации временной стоянки военной техники и личного состава Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Всю информацию мужчина отправил в чат-бот, используемый иностранными спецслужбами", – рассказали в прокуратуре.

Сотрудникам ФСБ по Крыму и Севастополю удалось задержать шпиона. Было возбуждено и расследовано уголовное дело, сейчас его материалы направлены в Верховный Суд республики.
Ранее сообщалось, что жителя Симферопольского района Крыма задержали за призывы убивать русских.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
"Сливал" Украине фото ПВО: крымчанин получил 18 лет колонии за госизмену
Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе
Давала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 лет
 
КрымНовости КрымаГосизменаПрокуратура Республики КрымСБУ (Служба безопасности Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта
13:03Новости СВО: армия России продолжает наступление и громит врага
12:57Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
12:52В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад
12:47На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света
12:34Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы
12:22Под Сургутом произошел взрыв на заправке
12:10Задержка крымских поездов из-за ЧП под Тамбовом: актуальные данные
11:57Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из России
11:44Крымчанин получил "уголовку" за призывы убивать русских
11:40Давно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопеда
11:32Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби
11:15ВТБ: выдачи автокредитов в РФ в январе выросли на 14,5% - до 98 млрд руб
11:05Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
10:50Как надолго в Крым пришло тепло
10:42"Айсберг" в Черном море у берегов Крыма – есть ли опасность
10:25Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов
10:22Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ
10:06Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
09:57Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России
Лента новостейМолния