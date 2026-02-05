https://crimea.ria.ru/20260205/krymchanin-sdal-sbu-mesta-dislokatsii-rossiyskikh-voysk-i-voennoy-tekhniki-1152974056.html
Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
Жителя Крыма задержали за передачу СБУ данных о военной технике и военнослужащих РФ, ообщает прокуратура республики. РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Жителя Крыма задержали за передачу СБУ данных о военной технике и военнослужащих РФ, ообщает прокуратура республики.По данным ведомства, в 2023 году фигурант, будучи противником спецоперации, вызвался помогать иностранной разведке. Он связался с представителем службы безопасности Украины и получил задание.Сотрудникам ФСБ по Крыму и Севастополю удалось задержать шпиона. Было возбуждено и расследовано уголовное дело, сейчас его материалы направлены в Верховный Суд республики.Ранее сообщалось, что жителя Симферопольского района Крыма задержали за призывы убивать русских.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сливал" Украине фото ПВО: крымчанин получил 18 лет колонии за госизмену Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в СевастополеДавала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 лет
