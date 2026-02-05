https://crimea.ria.ru/20260205/krymchanin-poluchil-ugolovku-za-prizyvy-ubivat-russkikh-1152969047.html

Крымчанин получил "уголовку" за призывы убивать русских

Жителя Симферопольского района Крыма задержали за призывы убивать русских, сообщают в пресс-службе Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Жителя Симферопольского района Крыма задержали за призывы убивать русских, сообщают в пресс-службе Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю."Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи гражданина содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)", – рассказали в ФСБ.На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета". Ему грозит до пяти лет лишения свободы, а пока фигурант находится под подпиской о невыезде.Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Феодосии к 18 годам колонии за передачу данных о российских военных объектах украинским спецслужбам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в СевастополеДавала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 лет Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену

