Крым ждет резкое похолодание - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Крым ждет резкое похолодание
Крым ждет резкое похолодание - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Крым ждет резкое похолодание
После кратковременного потепления Крым ждет заметное похолодание. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. После кратковременного потепления Крым ждет заметное похолодание. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, уже 9 февраля температура воздуха начнет стремительно снижаться. По прогнозам, днем ожидается около 1-6 мороза, и только на Южном берегу +1-3 градуса. Ночные же температуры будут колебаться от 2 до 8 градусов ниже нуля, а в северных районах могут опуститься до -9.Так, уже в следующую пятницу столбики термометров снова поднимутся до +7… +12, ночью – до +1… +6.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода наладилась: школы Ялты с четверга будут работать в штатном режимеПервый месяц 2026 года глазами очевидцев – лучшие фото месяцаДорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. После кратковременного потепления Крым ждет заметное похолодание. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
По ее словам, уже 9 февраля температура воздуха начнет стремительно снижаться. По прогнозам, днем ожидается около 1-6 мороза, и только на Южном берегу +1-3 градуса. Ночные же температуры будут колебаться от 2 до 8 градусов ниже нуля, а в северных районах могут опуститься до -9.
"А двенадцатого числа снова начинается потепление. Там тоже будут небольшие отрицательные температуры, но тринадцатого уже положительные", – заверила Любецкая.
Так, уже в следующую пятницу столбики термометров снова поднимутся до +7… +12, ночью – до +1… +6.
Эксклюзивы РИА Новости КрымТатьяна ЛюбецкаяКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымНовости КрымаПрогноз
 
