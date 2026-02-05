https://crimea.ria.ru/20260205/krym-zhdet-rezkoe-pokholodanie-1152966399.html
Крым ждет резкое похолодание
Крым ждет резкое похолодание - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Крым ждет резкое похолодание
После кратковременного потепления Крым ждет заметное похолодание. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна...
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. После кратковременного потепления Крым ждет заметное похолодание. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, уже 9 февраля температура воздуха начнет стремительно снижаться. По прогнозам, днем ожидается около 1-6 мороза, и только на Южном берегу +1-3 градуса. Ночные же температуры будут колебаться от 2 до 8 градусов ниже нуля, а в северных районах могут опуститься до -9.Так, уже в следующую пятницу столбики термометров снова поднимутся до +7… +12, ночью – до +1… +6.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода наладилась: школы Ялты с четверга будут работать в штатном режимеПервый месяц 2026 года глазами очевидцев – лучшие фото месяцаДорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды
Крым ждет резкое похолодание
Погодные качели принесут в Крым морозы до девяти градусов