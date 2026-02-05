Рейтинг@Mail.ru
Хотела устроить взрыв: агент Киева в Ростове-на-Дону получила 17 лет - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Хотела устроить взрыв: агент Киева в Ростове-на-Дону получила 17 лет
Хотела устроить взрыв: агент Киева в Ростове-на-Дону получила 17 лет - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Хотела устроить взрыв: агент Киева в Ростове-на-Дону получила 17 лет
В Ростове-на-Дону агент Киева получила 17 лет колонии за работу на украинскую разведку и попытку теракта против российских военных. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T18:19
2026-02-05T18:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону агент Киева получила 17 лет колонии за работу на украинскую разведку и попытку теракта против российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.По данным суда, осенью 2024 года подсудимая и ее знакомая вступили в контакт с представителем украинской разведки. Находясь в Выборге, подсудимая получила от представителей Украины задание о необходимости прибыть в Ростов-на-Дону и выполнить действия в интересах украинской разведки против безопасности России. За это ей были обещаны деньги и выезд на ПМЖ заграницу.Далее, в январе 2025 года, в Ростове-на-Дону знакомая привлекла женщину к незаконному изготовлению самодельного взрывного устройства. Злоумышленницы приобрели компоненты для изготовления взрывчатки, получили от представителей Украины портативное зарядное и взрывное устройство. Все это хранили по месту совместного проживания."Помимо этого со 2 по 31 января у них возник преступный умысел, направленный на совершение по заданию представителей Украины подрыва лица из числа командного состава Вооруженных Сил РФ", – продолжили в пресс-службе.Подсудимая следила за маршрутами передвижения, автомобильной парковкой и местом жительства одного из представителей командного состава Вооруженных Сил России, чтобы потом подорвать его с помощью самодельной взрывчатки."Также с 19 ноября 2024 по 31 января 2025 года подсудимая, действуя умышленно, по предварительному сговору с иным лицом, исполняя задания представителей Украины, установили места жительства в Ростове-на-Дону представителей командного состава ВС РФ и должностного лица правительства ЛНР и, используя арендованный автомобиль, осуществляли скрытное визуальное фото- и видеонаблюдение", – добавили в суде.Довести преступный умысел до конца фигурантка не смогла, поскольку была задержана. Она заключила досудебное соглашение со следствием и по приговору суда проведет 17 лет в колонии общего режима с полумиллионным штрафом. Пока приговор в законную силу не вступил.
Хотела устроить взрыв: агент Киева в Ростове-на-Дону получила 17 лет

В Ростове-на-Дону агент Киева получила 17 лет за попытку теракта против военных РФ – суд

18:19 05.02.2026 (обновлено: 18:20 05.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону агент Киева получила 17 лет колонии за работу на украинскую разведку и попытку теракта против российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
По данным суда, осенью 2024 года подсудимая и ее знакомая вступили в контакт с представителем украинской разведки. Находясь в Выборге, подсудимая получила от представителей Украины задание о необходимости прибыть в Ростов-на-Дону и выполнить действия в интересах украинской разведки против безопасности России. За это ей были обещаны деньги и выезд на ПМЖ заграницу.
Далее, в январе 2025 года, в Ростове-на-Дону знакомая привлекла женщину к незаконному изготовлению самодельного взрывного устройства. Злоумышленницы приобрели компоненты для изготовления взрывчатки, получили от представителей Украины портативное зарядное и взрывное устройство. Все это хранили по месту совместного проживания.
"Помимо этого со 2 по 31 января у них возник преступный умысел, направленный на совершение по заданию представителей Украины подрыва лица из числа командного состава Вооруженных Сил РФ", – продолжили в пресс-службе.
Подсудимая следила за маршрутами передвижения, автомобильной парковкой и местом жительства одного из представителей командного состава Вооруженных Сил России, чтобы потом подорвать его с помощью самодельной взрывчатки.
"Также с 19 ноября 2024 по 31 января 2025 года подсудимая, действуя умышленно, по предварительному сговору с иным лицом, исполняя задания представителей Украины, установили места жительства в Ростове-на-Дону представителей командного состава ВС РФ и должностного лица правительства ЛНР и, используя арендованный автомобиль, осуществляли скрытное визуальное фото- и видеонаблюдение", – добавили в суде.
Довести преступный умысел до конца фигурантка не смогла, поскольку была задержана. Она заключила досудебное соглашение со следствием и по приговору суда проведет 17 лет в колонии общего режима с полумиллионным штрафом. Пока приговор в законную силу не вступил.
