https://crimea.ria.ru/20260205/khotela-ustroit-vzryv---agent-kieva-v-rostove-na-donu-poluchila-17-let-1152985701.html

Хотела устроить взрыв: агент Киева в Ростове-на-Дону получила 17 лет

Хотела устроить взрыв: агент Киева в Ростове-на-Дону получила 17 лет - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Хотела устроить взрыв: агент Киева в Ростове-на-Дону получила 17 лет

В Ростове-на-Дону агент Киева получила 17 лет колонии за работу на украинскую разведку и попытку теракта против российских военных. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T18:19

2026-02-05T18:19

2026-02-05T18:20

новости

суд

приговор

общество

южный окружной военный суд

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону агент Киева получила 17 лет колонии за работу на украинскую разведку и попытку теракта против российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.По данным суда, осенью 2024 года подсудимая и ее знакомая вступили в контакт с представителем украинской разведки. Находясь в Выборге, подсудимая получила от представителей Украины задание о необходимости прибыть в Ростов-на-Дону и выполнить действия в интересах украинской разведки против безопасности России. За это ей были обещаны деньги и выезд на ПМЖ заграницу.Далее, в январе 2025 года, в Ростове-на-Дону знакомая привлекла женщину к незаконному изготовлению самодельного взрывного устройства. Злоумышленницы приобрели компоненты для изготовления взрывчатки, получили от представителей Украины портативное зарядное и взрывное устройство. Все это хранили по месту совместного проживания."Помимо этого со 2 по 31 января у них возник преступный умысел, направленный на совершение по заданию представителей Украины подрыва лица из числа командного состава Вооруженных Сил РФ", – продолжили в пресс-службе.Подсудимая следила за маршрутами передвижения, автомобильной парковкой и местом жительства одного из представителей командного состава Вооруженных Сил России, чтобы потом подорвать его с помощью самодельной взрывчатки."Также с 19 ноября 2024 по 31 января 2025 года подсудимая, действуя умышленно, по предварительному сговору с иным лицом, исполняя задания представителей Украины, установили места жительства в Ростове-на-Дону представителей командного состава ВС РФ и должностного лица правительства ЛНР и, используя арендованный автомобиль, осуществляли скрытное визуальное фото- и видеонаблюдение", – добавили в суде.Довести преступный умысел до конца фигурантка не смогла, поскольку была задержана. Она заключила досудебное соглашение со следствием и по приговору суда проведет 17 лет в колонии общего режима с полумиллионным штрафом. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техникиНа Кубани предотвратили теракт в исправительной колонииЗадание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, суд, приговор, общество, южный окружной военный суд, ростов-на-дону