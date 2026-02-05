Рейтинг@Mail.ru
Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта
Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта
Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта
Владимир Зеленский в своих заявлениях преуменьшил реальное количество погибших военных ВСУ более чем в десять раз. Такое мнение РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Владимир Зеленский в своих заявлениях преуменьшил реальное количество погибших военных ВСУ более чем в десять раз. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 заявил, что ВСУ с 2022 года потеряли убитыми 55 тысяч человек. При этом он уточнил, что есть также "большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести".Как отметил Анпилогов, данные о потерях ВСУ – одна из самых охраняемых на Украине тайн. Тем не менее, исходя из логики любого конфликта, можно по косвенным сведениям посчитать приблизительное количество безвозвратных и санитарных военных потерь. К таким сведениям, например, относится количество инвалидов, ставших таковыми в результате боевых действий.В то же время, по словам Анпилогова, приблизительная цифра в 700 тысяч погибших военнослужащих ВСУ – это нижняя планка. В реальности это число может быть существенно выше."Но даже если брать по минимальному порогу, количество погибших военных ВСУ отличается от той цифры, которую назвал Зеленский, не просто в разы, а на порядок величины, то есть более чем в десять раз", - констатировал эксперт.О том, что официальные данные потерь украинских войск существенно занижаются, свидетельствует и количество тел военнослужащих ВСУ, которые российская сторона передала Киеву в рамках серии обменов погибшими бойцами. В данном случае следует учитывать, что Украина получила на руки незначительную часть своих погибших солдат и офицеров – лишь те тела, которые оказались на контролируемой Вооруженными силами РФ территории, и которые находились в более-менее сносном состоянии, указал аналитик.По мнению Анпилогова, такая откровенная ложь Зеленского объясняется просто – перед ним "маячит проверка его легитимности, связанная с выборами"."Несмотря на весь админресурс и широкую возможность фальсификаций, ему нужно иметь какую-то базу. И вот эту под эту базу сейчас подгоняется вся пропаганда для того, чтобы объяснить людям – а на самом деле обмануть их – в том плане, что потери Украины минимальны, а Россия якобы понесла крайне тяжелые потери. Этот нарратив сейчас будет использоваться для того, чтобы просто оболванивать народ и агитировать его военной пропагандой самого низкого пошиба", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО Россия передала Киеву более 12 тысяч останков украинских военных Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров
13:19 05.02.2026 (обновлено: 14:14 05.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Владимир Зеленский в своих заявлениях преуменьшил реальное количество погибших военных ВСУ более чем в десять раз. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 заявил, что ВСУ с 2022 года потеряли убитыми 55 тысяч человек. При этом он уточнил, что есть также "большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести".
Как отметил Анпилогов, данные о потерях ВСУ – одна из самых охраняемых на Украине тайн. Тем не менее, исходя из логики любого конфликта, можно по косвенным сведениям посчитать приблизительное количество безвозвратных и санитарных военных потерь. К таким сведениям, например, относится количество инвалидов, ставших таковыми в результате боевых действий.
"По состоянию на начало 2026 года число людей с тяжелыми инвалидностями на Украине внезапно увеличилось на 700 тысяч человек. Безусловно, этот показатель в любой стране не меняется так резко, кроме как в результате военных действий. Можно говорить, что санитарные потери украинской армии примерно втрое больше, то есть составляют 2,1 миллиона человек. Потери убитыми, как правило, соответствуют количеству инвалидов в результате военных действий", – пояснил специалист.
В то же время, по словам Анпилогова, приблизительная цифра в 700 тысяч погибших военнослужащих ВСУ – это нижняя планка. В реальности это число может быть существенно выше.
"Но даже если брать по минимальному порогу, количество погибших военных ВСУ отличается от той цифры, которую назвал Зеленский, не просто в разы, а на порядок величины, то есть более чем в десять раз", - констатировал эксперт.
О том, что официальные данные потерь украинских войск существенно занижаются, свидетельствует и количество тел военнослужащих ВСУ, которые российская сторона передала Киеву в рамках серии обменов погибшими бойцами. В данном случае следует учитывать, что Украина получила на руки незначительную часть своих погибших солдат и офицеров – лишь те тела, которые оказались на контролируемой Вооруженными силами РФ территории, и которые находились в более-менее сносном состоянии, указал аналитик.

При этом официальные украинские власти признают, что большое количество военных числятся пропавшими без вести. Делается это в том числе для того, чтобы не выплачивать семьям этих военнослужащих денежные компенсации. По факту же подавляющее большинство тех, кто числится пропавшим без вести, на самом деле погибли.

По мнению Анпилогова, такая откровенная ложь Зеленского объясняется просто – перед ним "маячит проверка его легитимности, связанная с выборами".
"Несмотря на весь админресурс и широкую возможность фальсификаций, ему нужно иметь какую-то базу. И вот эту под эту базу сейчас подгоняется вся пропаганда для того, чтобы объяснить людям – а на самом деле обмануть их – в том плане, что потери Украины минимальны, а Россия якобы понесла крайне тяжелые потери. Этот нарратив сейчас будет использоваться для того, чтобы просто оболванивать народ и агитировать его военной пропагандой самого низкого пошиба", – подытожил эксперт.
