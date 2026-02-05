https://crimea.ria.ru/20260205/kakovy-realnye-poteri-vsu-na-fronte--mnenie-eksperta-1152972659.html

Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта

Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта

Владимир Зеленский в своих заявлениях преуменьшил реальное количество погибших военных ВСУ более чем в десять раз. Такое мнение РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T13:19

2026-02-05T13:19

2026-02-05T14:14

эксклюзивы риа новости крым

алексей анпилогов

украина

потери всу

мнения

владимир зеленский

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148017446_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47f35c00f1c22d9764aa19ed452e1ca7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Владимир Зеленский в своих заявлениях преуменьшил реальное количество погибших военных ВСУ более чем в десять раз. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 заявил, что ВСУ с 2022 года потеряли убитыми 55 тысяч человек. При этом он уточнил, что есть также "большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести".Как отметил Анпилогов, данные о потерях ВСУ – одна из самых охраняемых на Украине тайн. Тем не менее, исходя из логики любого конфликта, можно по косвенным сведениям посчитать приблизительное количество безвозвратных и санитарных военных потерь. К таким сведениям, например, относится количество инвалидов, ставших таковыми в результате боевых действий.В то же время, по словам Анпилогова, приблизительная цифра в 700 тысяч погибших военнослужащих ВСУ – это нижняя планка. В реальности это число может быть существенно выше."Но даже если брать по минимальному порогу, количество погибших военных ВСУ отличается от той цифры, которую назвал Зеленский, не просто в разы, а на порядок величины, то есть более чем в десять раз", - констатировал эксперт.О том, что официальные данные потерь украинских войск существенно занижаются, свидетельствует и количество тел военнослужащих ВСУ, которые российская сторона передала Киеву в рамках серии обменов погибшими бойцами. В данном случае следует учитывать, что Украина получила на руки незначительную часть своих погибших солдат и офицеров – лишь те тела, которые оказались на контролируемой Вооруженными силами РФ территории, и которые находились в более-менее сносном состоянии, указал аналитик.По мнению Анпилогова, такая откровенная ложь Зеленского объясняется просто – перед ним "маячит проверка его легитимности, связанная с выборами"."Несмотря на весь админресурс и широкую возможность фальсификаций, ему нужно иметь какую-то базу. И вот эту под эту базу сейчас подгоняется вся пропаганда для того, чтобы объяснить людям – а на самом деле обмануть их – в том плане, что потери Украины минимальны, а Россия якобы понесла крайне тяжелые потери. Этот нарратив сейчас будет использоваться для того, чтобы просто оболванивать народ и агитировать его военной пропагандой самого низкого пошиба", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО Россия передала Киеву более 12 тысяч останков украинских военных Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей анпилогов, украина, потери всу , мнения, владимир зеленский, новости сво