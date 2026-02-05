Рейтинг@Mail.ru
Как надолго в Крым пришло тепло - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Как надолго в Крым пришло тепло
Как надолго в Крым пришло тепло - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Как надолго в Крым пришло тепло
В Крым пришло кратковременное потепление, однако уже через несколько дней погода вновь изменится, сообщила РИА Новости Крым начальник республиканского... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Крым пришло кратковременное потепление, однако уже через несколько дней погода вновь изменится, сообщила РИА Новости Крым начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, теплая воздушная масса, пришедшая со стороны Средиземного моря, обеспечит комфортную погоду до 7 февраля.Она отметила, что также усилится интенсивность осадков: если 6 и 7 февраля пройдут лишь небольшие дожди, то 8 числа они станут более интенсивными. А уже 9 февраля в Крыму начнется похолодание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода наладилась: школы Ялты с четверга будут работать в штатном режимеПервый месяц 2026 года глазами очевидцев – лучшие фото месяцаДорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды
Как надолго в Крым пришло тепло

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Крым пришло кратковременное потепление, однако уже через несколько дней погода вновь изменится, сообщила РИА Новости Крым начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
По ее словам, теплая воздушная масса, пришедшая со стороны Средиземного моря, обеспечит комфортную погоду до 7 февраля.
"День ото дня теплее. Шестого февраля дневные температуры +2...+7 градусов в южных и центральных районах, в Симферополе - до 15 градусов тепла. Седьмого числа по всей территории 7-12 тепла, восьмого уже 3-8 тепла, то есть начнется понижение", – рассказала эксперт.
Она отметила, что также усилится интенсивность осадков: если 6 и 7 февраля пройдут лишь небольшие дожди, то 8 числа они станут более интенсивными. А уже 9 февраля в Крыму начнется похолодание.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Погода наладилась: школы Ялты с четверга будут работать в штатном режиме
Первый месяц 2026 года глазами очевидцев – лучшие фото месяца
Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды
 
