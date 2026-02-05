https://crimea.ria.ru/20260205/kak-nadolgo-v-krym-prishlo-teplo--1152966560.html
Как надолго в Крым пришло тепло
В Крым пришло кратковременное потепление, однако уже через несколько дней погода вновь изменится, сообщила РИА Новости Крым начальник республиканского...
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Крым пришло кратковременное потепление, однако уже через несколько дней погода вновь изменится, сообщила РИА Новости Крым начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, теплая воздушная масса, пришедшая со стороны Средиземного моря, обеспечит комфортную погоду до 7 февраля.Она отметила, что также усилится интенсивность осадков: если 6 и 7 февраля пройдут лишь небольшие дожди, то 8 числа они станут более интенсивными. А уже 9 февраля в Крыму начнется похолодание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода наладилась: школы Ялты с четверга будут работать в штатном режимеПервый месяц 2026 года глазами очевидцев – лучшие фото месяцаДорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды
