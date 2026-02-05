Как будет действовать Россия после истечения срока действия ДСНВ
Россия после истечения срока действия ДСНВ будет вести себя ответственно – Нарышкин
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкНа первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Россия после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет вести себя ответственно и анализировать ситуацию и поведение других стран с ядерным арсеналом. Об этом журналистам заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"В дальнейшем Россия будет вести себя ответственно и анализировать эту ситуацию и поведение других стран, прежде всего тех стран, которые обладают ядерным оружием", - цитирует Нарышкина РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия стремилась сохранить этот договор, но при этом взяла обязательства придерживаться его до даты истечения срока действия.
5 февраля 2026 года завершается действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее, в сентябре 2025 года, президент России Владимир Путин публично выдвинул инициативу о взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор "потолков" на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования соглашения.
4 февраля, накануне даты прекращения действия Договора, в МИД России констатировали, что Вашингтон преднамеренно оставил без ответа инициативу Москвы по ДСНВ. В дипведомстве подчеркнули, что Россия готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности в связи с истечением срока действия Договора, но намерена действовать ответственно и взвешенно.
Читайте также на РИА Новости Крым: