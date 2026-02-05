Рейтинг@Mail.ru
Как будет действовать Россия после истечения срока действия ДСНВ - РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Россия после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет вести себя ответственно и анализировать ситуацию и поведение других стран с ядерным арсеналом. Об этом журналистам заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.Он подчеркнул, что Россия стремилась сохранить этот договор, но при этом взяла обязательства придерживаться его до даты истечения срока действия.5 февраля 2026 года завершается действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее, в сентябре 2025 года, президент России Владимир Путин публично выдвинул инициативу о взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор "потолков" на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования соглашения.4 февраля, накануне даты прекращения действия Договора, в МИД России констатировали, что Вашингтон преднамеренно оставил без ответа инициативу Москвы по ДСНВ. В дипведомстве подчеркнули, что Россия готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности в связи с истечением срока действия Договора, но намерена действовать ответственно и взвешенно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предложения РФ в силе: в Кремле прокомментировали истечение срока ДСНВВ РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильностиСША обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФ
