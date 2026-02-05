https://crimea.ria.ru/20260205/infektsiya-v-pansionate-v-moskve--10-pensionerov-v-bolnitse-1152988995.html

Инфекция в пансионате в Москве – 10 пенсионеров в больнице

Инфекция в пансионате в Москве – 10 пенсионеров в больнице - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Инфекция в пансионате в Москве – 10 пенсионеров в больнице

Десять подопечных частного гериатрического пансионата в Москве госпитализированы с признаками инфекционного заболевания. Как сообщает прокуратура столицы, по... РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T20:03

2026-02-05T20:03

2026-02-05T20:03

москва

прокуратура москвы

происшествия

инфекции

отравление

массовое отравление

новости

уголовный кодекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_269f605d3b63e6e7f1a69d3a2f8dba15.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Десять подопечных частного гериатрического пансионата в Москве госпитализированы с признаками инфекционного заболевания. Как сообщает прокуратура столицы, по данному факту открыто уголовное дело.По данным надзорного ведомства, с 3 по 5 февраля из частного пансионата в селе Красная Пахра, в медицинские учреждения с признаками инфекционного заболевания доставлены 10 пожилых постояльцев.По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование на контроле в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое погибли - новые подробности массового отравления в доме престарелыхОдин человек погиб и 18 пострадали от отравления в пансионате ПодмосковьяСмерть постояльцев в интернате Кузбасса – что известно

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, прокуратура москвы, происшествия, инфекции, отравление, массовое отравление, новости, уголовный кодекс