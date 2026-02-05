Рейтинг@Mail.ru
Инфекция в пансионате в Москве – 10 пенсионеров в больнице - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/infektsiya-v-pansionate-v-moskve--10-pensionerov-v-bolnitse-1152988995.html
Инфекция в пансионате в Москве – 10 пенсионеров в больнице
Инфекция в пансионате в Москве – 10 пенсионеров в больнице - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Инфекция в пансионате в Москве – 10 пенсионеров в больнице
Десять подопечных частного гериатрического пансионата в Москве госпитализированы с признаками инфекционного заболевания. Как сообщает прокуратура столицы, по... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T20:03
2026-02-05T20:03
москва
прокуратура москвы
происшествия
инфекции
отравление
массовое отравление
новости
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_269f605d3b63e6e7f1a69d3a2f8dba15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Десять подопечных частного гериатрического пансионата в Москве госпитализированы с признаками инфекционного заболевания. Как сообщает прокуратура столицы, по данному факту открыто уголовное дело.По данным надзорного ведомства, с 3 по 5 февраля из частного пансионата в селе Красная Пахра, в медицинские учреждения с признаками инфекционного заболевания доставлены 10 пожилых постояльцев.По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование на контроле в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое погибли - новые подробности массового отравления в доме престарелыхОдин человек погиб и 18 пострадали от отравления в пансионате ПодмосковьяСмерть постояльцев в интернате Кузбасса – что известно
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_271e609d5a8ff863546a8fd65a0154bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, прокуратура москвы, происшествия, инфекции, отравление, массовое отравление, новости, уголовный кодекс
Инфекция в пансионате в Москве – 10 пенсионеров в больнице

Десять пенсионеров в частном пансионате в Москве госпитализированы с признаками инфекции

20:03 05.02.2026
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкБольница. Архивное фото
Больница. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Десять подопечных частного гериатрического пансионата в Москве госпитализированы с признаками инфекционного заболевания. Как сообщает прокуратура столицы, по данному факту открыто уголовное дело.
По данным надзорного ведомства, с 3 по 5 февраля из частного пансионата в селе Красная Пахра, в медицинские учреждения с признаками инфекционного заболевания доставлены 10 пожилых постояльцев.
"На земельном участке, занимаемом частным пансионатом, расположены корпуса для проживания постояльцев и сотрудников, а также здание пищеблока. На момент прибытия на место работников прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов в пансионате находились более 150 постояльцев, а также персонал", – сказано в сообщении.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование на контроле в прокуратуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трое погибли - новые подробности массового отравления в доме престарелых
Один человек погиб и 18 пострадали от отравления в пансионате Подмосковья
Смерть постояльцев в интернате Кузбасса – что известно
 
МоскваПрокуратура МосквыПроисшествияИнфекцииОтравлениеМассовое отравлениеНовостиУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Куроедов
20:03Инфекция в пансионате в Москве – 10 пенсионеров в больнице
19:59В Белогорском районе Крыма перекроют дороги и проведут эвакуацию
19:40Травма малыша в частном детсаду в Севастополе – дело у Бастрыкина
19:27Бездомные собаки систематически нападают на людей в Феодосии
19:23На дороге из Судака в Новый Свет после обвала ввели реверсивное движение
19:12Крым ждет резкое похолодание
19:01Лавров рассказал о совести и терпении России в отношении Украины
18:45Задержка поездов в Крым – актуальные данные
18:23В Севастополе открыли поликлинику на 400 посещений в смену
18:19Хотела устроить взрыв: агент Киева в Ростове-на-Дону получила 17 лет
18:11"Жалкая дипломатия": Лавров об обещаниях Макрона позвонить Путину
18:06Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ – условия
17:52Лавров: языковые и религиозные свободы на Украине – не предмет торга
17:41Россия не потерпит "торга людьми" в переговорном процессе
17:20Пожар на ж/д станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован
17:14Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов
17:11Остановила пьяного с ножом: в Оренбурге наградят воспитательницу детсада
16:58Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания
16:50Назначен главный врач больницы имени Семашко в Симферополе
Лента новостейМолния