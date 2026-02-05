Рейтинг@Mail.ru
Горящие цистерны в Тамбовской области тушат четыре пожарных поезда - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/goryaschie-tsisterny-v-tambovskoy-oblasti-tushat-chetyre-pozharnykh-poezda-1152974958.html
Горящие цистерны в Тамбовской области тушат четыре пожарных поезда
Горящие цистерны в Тамбовской области тушат четыре пожарных поезда - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Горящие цистерны в Тамбовской области тушат четыре пожарных поезда
В Тамбовской области с возгоранием цистерн на ж/д станции Кочетовка борются четыре пожарных поезда, в ликвидации последствий происшествия принимают участие... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T13:27
2026-02-05T13:27
тамбовская область
пожар
железная дорога
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152959090_0:39:749:460_1920x0_80_0_0_ab19373ad2bebdbbfa734f3e6124be30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Тамбовской области с возгоранием цистерн на ж/д станции Кочетовка борются четыре пожарных поезда, в ликвидации последствий происшествия принимают участие около 250 железнодорожников. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД)."На станции Кочетовка-2 продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания вагонов-цистерн. В настоящее время продолжается борьба с очагами возгорания", – сказано в сообщении.В тушении пожара задействовали четыре пожарных поезда со станций Кочетовка, Грязи Воронежские, Тамбов и Ряжск. Было израсходовано 540 тонн воды и 14,5 тонн пенообразователя, уточнили специалисты.По предварительной оценке, площадь загрязнения территории станции составляет 600 квадратных метров. В результате замеров на прилегающих к станции участках жилого массива, загрязнения не выявлено, сообщили в ЮВЖД.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов. Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.По данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" на 12 часов четверга, из-за происшествия в Тамбовской области в пути задерживаются семь поездов "Таврия" крымского сообщения. Время отставания от графика – до девяти часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тамбовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152959090_42:0:707:499_1920x0_80_0_0_95ff5409e95a0c8beb7ed6b970af97e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тамбовская область, пожар, железная дорога, происшествия, новости
Горящие цистерны в Тамбовской области тушат четыре пожарных поезда

В Тамбовской области горящие на станции цистерны с бензином тушат четыре пожарных поезда

13:27 05.02.2026
 
© ТГ-канал Евгения ПервышоваДвижение поездов запущено в обход участка в Тамбовской области
Движение поездов запущено в обход участка в Тамбовской области
© ТГ-канал Евгения Первышова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Тамбовской области с возгоранием цистерн на ж/д станции Кочетовка борются четыре пожарных поезда, в ликвидации последствий происшествия принимают участие около 250 железнодорожников. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
"На станции Кочетовка-2 продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания вагонов-цистерн. В настоящее время продолжается борьба с очагами возгорания", – сказано в сообщении.
В тушении пожара задействовали четыре пожарных поезда со станций Кочетовка, Грязи Воронежские, Тамбов и Ряжск. Было израсходовано 540 тонн воды и 14,5 тонн пенообразователя, уточнили специалисты.
"Ведется подготовительная работа к восстановлению железнодорожной инфраструктуры. В ликвидации последствий происшествия принимают участие около 250 железнодорожников", – добавили в сообщении.
По предварительной оценке, площадь загрязнения территории станции составляет 600 квадратных метров. В результате замеров на прилегающих к станции участках жилого массива, загрязнения не выявлено, сообщили в ЮВЖД.
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов. Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.
По данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" на 12 часов четверга, из-за происшествия в Тамбовской области в пути задерживаются семь поездов "Таврия" крымского сообщения. Время отставания от графика – до девяти часов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Тамбовская областьПожарЖелезная дорогаПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученых
15:07Загорелось здание "Известий" в Москве
14:58От великих научных открытий зависит будущее России – Путин
14:48Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС вместе с США
14:41Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских
14:34Шесть поездов в Крым и обратно задерживаются в пути после ЧП под Тамбовом
14:27Как будет действовать Россия после истечения срока действия ДСНВ
14:18В Крыму ФАС проверит цены на хлеб и булочки
14:07Оружие Победы: знаменитый пулемет Максима в инфографике
13:54На Кубани назвали фейком "приказ" передавать топливо на нужды ВС РФ
13:30Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными - Уиткофф
13:27Горящие цистерны в Тамбовской области тушат четыре пожарных поезда
13:19Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта
13:03Новости СВО: армия России продолжает наступление и громит врага
12:57Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
12:52В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад
12:47На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света
12:34Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы
12:22Под Сургутом произошел взрыв на заправке
12:10Задержка крымских поездов из-за ЧП под Тамбовом: актуальные данные
Лента новостейМолния