Горящие цистерны в Тамбовской области тушат четыре пожарных поезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Тамбовской области с возгоранием цистерн на ж/д станции Кочетовка борются четыре пожарных поезда, в ликвидации последствий происшествия принимают участие около 250 железнодорожников. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД)."На станции Кочетовка-2 продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания вагонов-цистерн. В настоящее время продолжается борьба с очагами возгорания", – сказано в сообщении.В тушении пожара задействовали четыре пожарных поезда со станций Кочетовка, Грязи Воронежские, Тамбов и Ряжск. Было израсходовано 540 тонн воды и 14,5 тонн пенообразователя, уточнили специалисты.По предварительной оценке, площадь загрязнения территории станции составляет 600 квадратных метров. В результате замеров на прилегающих к станции участках жилого массива, загрязнения не выявлено, сообщили в ЮВЖД.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов. Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.По данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" на 12 часов четверга, из-за происшествия в Тамбовской области в пути задерживаются семь поездов "Таврия" крымского сообщения. Время отставания от графика – до девяти часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

