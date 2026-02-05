https://crimea.ria.ru/20260205/glavy-11-administratsiy-i-mestnykh-sovetov-v-krymu-poluchili-vzyskaniya-1152983079.html
Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания
Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания
Власти Крыма вынесли дисциплинарные взыскания главам администраций и местных советов 11 городов и районов республики за затягивание решений проблем жителей... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма вынесли дисциплинарные взыскания главам администраций и местных советов 11 городов и районов республики за затягивание решений проблем жителей многоквартирных домов. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Как отметил глава крымского правительства, по итогам объезда городов и районов выявлены замечания в работе закрепленных за многоэтажками должностных лиц в Симферополе, Керчи, Джанкое, Бахчисарае, Ялте, Красноперекопске, а также в Симферопольском, Бахчисарайском, Красногвардейском, Советском и Черноморском районах.Главам администраций поручено ежедневно проводить обходы жилых массивов, а также уделять особое внимание соответствию тарифов управляющий компаний качеству предоставляемых услуг.Также председатель Совмина поручил обеспечить своевременное направление в Инспекцию по жилищному надзору РК обращений граждан, касающихся неудовлетворительной работы управляющих организаций."По обращениям, направленным главами администраций, проверки управляющих компаний должны проводиться в течение недели", - подчеркнул Гоцанюк.
Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания
В Крыму главам 11 администраций вынесены взыскания из-за ненадлежащей работы с людьми
16:58 05.02.2026 (обновлено: 16:59 05.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма вынесли дисциплинарные взыскания главам администраций и местных советов 11 городов и районов республики за затягивание решений проблем жителей многоквартирных домов. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
Как отметил глава крымского правительства, по итогам объезда городов и районов выявлены замечания в работе закрепленных за многоэтажками должностных лиц в Симферополе, Керчи, Джанкое, Бахчисарае, Ялте, Красноперекопске, а также в Симферопольском, Бахчисарайском, Красногвардейском, Советском и Черноморском районах.
"Принято решение о вынесении дисциплинарных взысканий главам администраций и председателям горсоветов в связи с ненадлежащей работой по обходу и решению проблем жителей МКД", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Главам администраций поручено ежедневно проводить обходы жилых массивов, а также уделять особое внимание соответствию тарифов управляющий компаний качеству предоставляемых услуг.
Также председатель Совмина поручил обеспечить своевременное направление в Инспекцию по жилищному надзору РК обращений граждан, касающихся неудовлетворительной работы управляющих организаций.
"По обращениям, направленным главами администраций, проверки управляющих компаний должны проводиться в течение недели", - подчеркнул Гоцанюк.
