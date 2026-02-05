https://crimea.ria.ru/20260205/glavy-11-administratsiy-i-mestnykh-sovetov-v-krymu-poluchili-vzyskaniya-1152983079.html

Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания

Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания

2026-02-05T16:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма вынесли дисциплинарные взыскания главам администраций и местных советов 11 городов и районов республики за затягивание решений проблем жителей многоквартирных домов. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Как отметил глава крымского правительства, по итогам объезда городов и районов выявлены замечания в работе закрепленных за многоэтажками должностных лиц в Симферополе, Керчи, Джанкое, Бахчисарае, Ялте, Красноперекопске, а также в Симферопольском, Бахчисарайском, Красногвардейском, Советском и Черноморском районах.Главам администраций поручено ежедневно проводить обходы жилых массивов, а также уделять особое внимание соответствию тарифов управляющий компаний качеству предоставляемых услуг.Также председатель Совмина поручил обеспечить своевременное направление в Инспекцию по жилищному надзору РК обращений граждан, касающихся неудовлетворительной работы управляющих организаций."По обращениям, направленным главами администраций, проверки управляющих компаний должны проводиться в течение недели", - подчеркнул Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта Застройщиков снова будут штрафовать за срыв сроков сдачи объектов Выговоры и увольнение: в Крыму идут проверки инспекции по жилнадзору

