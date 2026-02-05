Рейтинг@Mail.ru
Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/glavy-11-administratsiy-i-mestnykh-sovetov-v-krymu-poluchili-vzyskaniya-1152983079.html
Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания
Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания
Власти Крыма вынесли дисциплинарные взыскания главам администраций и местных советов 11 городов и районов республики за затягивание решений проблем жителей... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T16:58
2026-02-05T16:59
крым
юрий гоцанюк
симферополь
керчь
джанкой
бахчисарай
ялта
красноперекопск
симферопольский район
бахчисарайский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832315_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_af9e33fa45401a655ffb0b4048e3adab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма вынесли дисциплинарные взыскания главам администраций и местных советов 11 городов и районов республики за затягивание решений проблем жителей многоквартирных домов. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Как отметил глава крымского правительства, по итогам объезда городов и районов выявлены замечания в работе закрепленных за многоэтажками должностных лиц в Симферополе, Керчи, Джанкое, Бахчисарае, Ялте, Красноперекопске, а также в Симферопольском, Бахчисарайском, Красногвардейском, Советском и Черноморском районах.Главам администраций поручено ежедневно проводить обходы жилых массивов, а также уделять особое внимание соответствию тарифов управляющий компаний качеству предоставляемых услуг.Также председатель Совмина поручил обеспечить своевременное направление в Инспекцию по жилищному надзору РК обращений граждан, касающихся неудовлетворительной работы управляющих организаций."По обращениям, направленным главами администраций, проверки управляющих компаний должны проводиться в течение недели", - подчеркнул Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта Застройщиков снова будут штрафовать за срыв сроков сдачи объектов Выговоры и увольнение: в Крыму идут проверки инспекции по жилнадзору
крым
симферополь
керчь
джанкой
бахчисарай
ялта
красноперекопск
симферопольский район
бахчисарайский район
красногвардейский район
советский район
черноморский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832315_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a1189eefbff414e4dba6f2c3e42403b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, юрий гоцанюк, симферополь, керчь, джанкой, бахчисарай, ялта, красноперекопск, симферопольский район, бахчисарайский район, красногвардейский район, советский район, черноморский район, новости крыма
Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания

В Крыму главам 11 администраций вынесены взыскания из-за ненадлежащей работы с людьми

16:58 05.02.2026 (обновлено: 16:59 05.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Республики Крым
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма вынесли дисциплинарные взыскания главам администраций и местных советов 11 городов и районов республики за затягивание решений проблем жителей многоквартирных домов. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
Как отметил глава крымского правительства, по итогам объезда городов и районов выявлены замечания в работе закрепленных за многоэтажками должностных лиц в Симферополе, Керчи, Джанкое, Бахчисарае, Ялте, Красноперекопске, а также в Симферопольском, Бахчисарайском, Красногвардейском, Советском и Черноморском районах.

"Принято решение о вынесении дисциплинарных взысканий главам администраций и председателям горсоветов в связи с ненадлежащей работой по обходу и решению проблем жителей МКД", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Главам администраций поручено ежедневно проводить обходы жилых массивов, а также уделять особое внимание соответствию тарифов управляющий компаний качеству предоставляемых услуг.
Также председатель Совмина поручил обеспечить своевременное направление в Инспекцию по жилищному надзору РК обращений граждан, касающихся неудовлетворительной работы управляющих организаций.
"По обращениям, направленным главами администраций, проверки управляющих компаний должны проводиться в течение недели", - подчеркнул Гоцанюк.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта
Застройщиков снова будут штрафовать за срыв сроков сдачи объектов
Выговоры и увольнение: в Крыму идут проверки инспекции по жилнадзору
 
КрымЮрий ГоцанюкСимферопольКерчьДжанкойБахчисарайЯлтаКрасноперекопскСимферопольский районБахчисарайский районКрасногвардейский районСоветский районЧерноморский районНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ – условия
17:52Лавров: языковые и религиозные свободы на Украине – не предмет торга
17:41Россия не потерпит "торга людьми" в переговорном процессе
17:20Пожар на ж/д станции Кочетовка в Мичуринске полностью ликвидирован
17:14Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов
17:11Остановила пьяного с ножом: в Оренбурге наградят воспитательницу детсада
16:58Главы 11 администраций и местных советов в Крыму получили взыскания
16:50Назначен главный врач больницы имени Семашко в Симферополе
16:43Медведев: в развитие связи в новых регионах и Крыму инвестировано 55 млрд
16:39Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области
16:35Задержки поездов в Крым и на материк: ситуация к этому часу
16:11Кто вернулся из плена при обмене между Россией и Украиной - подробности
16:02Тишина на фоне рекорда: что скрывает сверхактивная группа пятен на Солнце
15:55Единство народов России лежит в основе наших побед – Путин
15:42В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученых
15:07Загорелось здание "Известий" в Москве
14:58От великих научных открытий зависит будущее России – Путин
14:48Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС вместе с США
14:41Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских
14:34Шесть поездов в Крым и обратно задерживаются в пути после ЧП под Тамбовом
Лента новостейМолния